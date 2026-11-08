Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Nick Woltemade ist im Ligaspiel bei der AC Florenz (2:2) am Sonntagabend eine lange ersehnte Premiere für Juventus Turin gelungen.

Der deutsche Nationalstürmer traf in der 32. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich und erzielte damit im neunten Spiel sein allererstes Tor in der Serie A.

Der ehemalige Frankfurter Randal Kolo Muani hatte Woltemades Treffer mit starker Einzelaktion vorbereitet. Der frühere Bremer und Stuttgarter verwertete das Zuspiel von Kolo Muani aus zehn Metern mit einem klugen Abschluss eiskalt.

Woltemade und Juventus holen in Florenz nur einen Punkt

Nicht nur für Woltemade persönlich war es ein wichtiges Tor, sondern auch für Juve. Schließlich waren die Turiner in Florenz früh in Rückstand geraten, als Mateo Pellegrino bereits in der 4. Minute nach einer Ecke zur Führung für die Hausherren traf. Bitter für Woltemade und Co.: Auch den Start in den zweiten Durchgang verschliefen sie, in Minute 54 stellte Alieu Njie auf 2:1 für die Fiorentina.

Werbung Werbung

Entsprechend bedröppelt ging Woltemade vom Platz, als er kurz darauf ausgewechselt wurde. In der 57. Minute kam Edon Zhegrova für den 24-jährigen Deutschen in die Partie. Etwas später kam Juventus zum erneuten Ausgleich, Innenverteidiger Bremer köpfte nach Ecke zum 2:2 ein (66.).

Verwandte Themen

Bei der Punkteteilung blieb es bis zum Ende, in einer turbulenten Schlussphase fiel kein weiterer Treffer mehr. Für Juve ist das Unentschieden zu wenig, der italienische Rekordmeister steht weiterhin nur auf Tabellenplatz sieben und der Rückstand auf die Spitzengruppe ist weiter angewachsen. Spitzenreiter Lazio Rom ist sogar schon auf elf Punkte enteilt.

Nick Woltemade nach schwierigem Start bei Juventus nicht für DFB-Team nominiert

Woltemade, seit Anfang September von Newcastle United an Juventus verliehen, hatte einen schwierigen Start in Italien und wird oft kritisiert. Die durchwachsenen Leistungen der vergangenen Wochen kosten ihn aktuell auch seinen Platz im DFB-Team, für die anstehenden November-Länderspiele in Serbien und gegen die Niederlande hat Bundestrainer Jürgen Klopp ihn nicht nominiert.

Getty Images

Werbung

Allerdings machte er Woltemade Mut, denn dieser sei "auf einem guten Weg. Ihm geht die absolute Torgefahr ein bisschen ab. Die Spielentwicklung und -Fortsetzung ist da. Und deshalb ist natürlich keine Tür zu. Es war für uns eine schwierige Entscheidung, aber manchmal schlägt Form alles andere", so Klopp.

Während er am Sonntagabend erstmals in der Serie A traf, hatte Woltemade in einem anderen Wettbewerb zuvor bereits mehrfach für Juve genetzt. In der Europa League sind dem 14-maligen Nationalspieler in bisher vier Einsätzen in der laufenden Saison schon drei Tore und zwei Assists gelungen.