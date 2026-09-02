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Premier League
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City Ground, Nottingham
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Premier-League-Vorschau: Nottingham Forest gegen Tottenham Hotspur

Premier League
Nottingham Forest
Tottenham
S. Tonali
M. Mudryk
M. Gibbs-White

Umfassende Spielvorschau auf Nottingham Forest gegen Tottenham in der Premier League im City Ground. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Transfers und mehr.

crest
Premier League - Spielwoche 3
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest gegen Tottenham Hotspur beginnt am 5. Sept. 2026 um 10:00 Uhr EST und 15:00 Uhr GMT.

Die spendablen Spurs müssen noch in Fahrt kommen

Tottenham entging in der vergangenen Saison nur knapp dem gefürchteten Abstieg, doch trotz enormer Ausgaben in diesem Sommer startete das Team mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen. Können sie im City Ground gegen Nottingham Forest ein Ergebnis holen? Trotz Ausgaben von über 350 Mio. hat Tottenham die Saison mit zwei Niederlagen gegen Brentford und Newcastle begonnen und noch kein Tor erzielt.

Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images

Forest mit Anlaufschwierigkeiten

Ebenfalls unter der Leitung eines neuen Trainers passt sich Forest noch an Oliver Glasners 3421-Formation an. Zuletzt gelang jedoch ein 2:2 bei Liverpool, nachdem das Team zweimal in Führung gelegen hatte. Glasner wird an der Heimform arbeiten müssen, wenn man bedenkt, dass Forest in dieser Saison beide Spiele im City Ground verloren hat, beide gegen Leeds United, einmal in der Liga und das andere Mal im EFL Cup.

Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images

Teamnews & wichtige Statistiken

  • Keines der letzten zehn Duelle zwischen diesen beiden Teams endete unentschieden.
  • Tottenham wartet noch auf sein erstes Premier-League-Tor, der schlechteste Start in eine Erstligasaison seit 1974.
  • Neuzugang Daniel Munoz von Forest hat seit Februar 2024 mehr Zweikämpfe gewonnen als jeder andere Premier-League-Verteidiger.

Spieler im Fokus

Forest-Schlüsselspieler Morgan Gibbs-White kommt in diesem Kalenderjahr auf 13 EPL-Tore, mehr als jeder andere Spieler. Er traf an der Anfield Road gegen Liverpool. Der teure Neuzugang Liam Delap hofft nach seinem Wechsel von Chelsea auf seinen ersten Einsatz von Beginn an für Forest.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Die Spurs haben den umstrittenen Flügelspieler Mykhailo Mudryk auf Leihbasis von Chelsea verpflichtet. Ob der Ukrainer hier dabei ist, bleibt abzuwarten, aber die neuen Mittelfeldspieler Sandro Tonali and Mateus Fernandes werden sicher in der Startelf stehen und nach ihren Wechseln von Newcastle beziehungsweise West Ham versuchen, ein besseres Zusammenspiel zu entwickeln.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Voraussichtliche Aufstellungen

Forest (3421): Sels; Cunha; Milenkovic, Murillo; Aina, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus.

Spurs (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Porro, Fernandes, Tel; Marmoush.

Teamnews & Kader

Nottingham Forest vs Tottenham Voraussichtliche Aufstellungen

Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Aufstellung
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Tottenham crest
Tottenham
TOT

Trainer

  • O. Glasner

Oliver Glasner muss vor dieser Partie verletzungsbedingt auf Verteidiger Nicolo Savona und Mittelfeldspieler Ibrahim Sangare verzichten. Sperren sind beim Heimteam nicht verzeichnet, und eine wahrscheinliche Aufstellung wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt. Weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Roberto De Zerbi hat bei den Spurs eine längere Ausfallliste. Wilson Odobert, Xavi Simons und Pape Matar Sarr fallen allesamt verletzungsbedingt aus. Sperren sind bei den Gästen nicht verzeichnet, und eine prognostizierte Startelf wurde noch nicht veröffentlicht. Updates werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

Form

NFO

NFO - Form

B04
S2-1
B29
S2-0
LEE
N0-1
LEE
N0-2
LIV
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
TOT

TOT - Form

TSG
S3-0
TSG
U2-2
BRE
N3-0
CHA
S5-1
NEW
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Nottingham Forest hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht, wobei zwei dieser Ergebnisse aus Testspielen in der Vorbereitung stammen. Im Pflichtspielbetrieb war das jüngste Resultat ein 2:2 bei Liverpool in der Premier League, dazu gab es zwei Niederlagen in Folge gegen Leeds United, 0:1 in der Liga und 0:2 im Carabao Cup. Forest erzielte in diesem Fünf-Spiele-Lauf vier Tore und kassierte fünf.

Auch Tottenhams letzte fünf Spiele zeichnen ein gemischtes Bild. Die jüngste Partie endete mit einer 0:2-Heimniederlage in der Premier League gegen Newcastle United, zudem verlor das Team in der Liga auswärts mit 0:3 bei Brentford. Ein 5:1 im Carabao Cup gegen Charlton Athletic sorgte für etwas Entlastung, doch De Zerbis Mannschaft erzielte in den fünf Spielen nur zehn Tore und kassierte acht, wobei beide Pflichtspielniederlagen mit mehr als einem Tor Unterschied zustande kamen.

Direkter Vergleich

Head to Head

Nottingham ForestUnentschiedenTottenham
4
0
1
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
10Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im März 2026 statt, als Nottingham Forest in der Premier League auswärts bei Tottenham mit 3:0 gewann. Dieses Ergebnis folgte auf einen 3:0-Heimsieg von Forest gegen die Spurs im Dezember 2025, was bedeutet, dass Forest in diesen beiden Duellen sechs Tore erzielte, ohne ein Gegentor zu kassieren. In den letzten fünf Premier-League-Duellen gewann Forest viermal und Tottenham einmal, wobei der einzige Sieg der Gäste im April 2024 gelang, als die Spurs zu Hause mit 3:1 gewannen.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
3
HullHullHUL
220030+36
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
220075+26
S
S
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
U
S
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
S
U
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
U
S
8
LeedsLeedsLEE
211021+14
U
S
9
BrightonBrightonBHA
210174+33
N
S
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
S
N
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
S
N
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
N
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
U
U
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
U
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
U
N
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
N
N
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
N
N
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
N
N
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

In der aktuellen Premier-League-Tabelle liegt Nottingham Forest vor dieser Partie auf Platz 15, während Tottenham Hotspur Rang 20 belegt.

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