Premier League - Spielwoche 3 5. Sept. 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest gegen Tottenham Hotspur beginnt am 5. Sept. 2026 um 10:00 Uhr EST und 15:00 Uhr GMT.

Die spendablen Spurs müssen noch in Fahrt kommen

Tottenham entging in der vergangenen Saison nur knapp dem gefürchteten Abstieg, doch trotz enormer Ausgaben in diesem Sommer startete das Team mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen. Können sie im City Ground gegen Nottingham Forest ein Ergebnis holen? Trotz Ausgaben von über 350 Mio. hat Tottenham die Saison mit zwei Niederlagen gegen Brentford und Newcastle begonnen und noch kein Tor erzielt.

Getty Images

Forest mit Anlaufschwierigkeiten

Ebenfalls unter der Leitung eines neuen Trainers passt sich Forest noch an Oliver Glasners 3421-Formation an. Zuletzt gelang jedoch ein 2:2 bei Liverpool, nachdem das Team zweimal in Führung gelegen hatte. Glasner wird an der Heimform arbeiten müssen, wenn man bedenkt, dass Forest in dieser Saison beide Spiele im City Ground verloren hat, beide gegen Leeds United, einmal in der Liga und das andere Mal im EFL Cup.

Getty Images

Teamnews & wichtige Statistiken

Keines der letzten zehn Duelle zwischen diesen beiden Teams endete unentschieden.

Tottenham wartet noch auf sein erstes Premier-League-Tor, der schlechteste Start in eine Erstligasaison seit 1974.

Neuzugang Daniel Munoz von Forest hat seit Februar 2024 mehr Zweikämpfe gewonnen als jeder andere Premier-League-Verteidiger.

Spieler im Fokus

Forest-Schlüsselspieler Morgan Gibbs-White kommt in diesem Kalenderjahr auf 13 EPL-Tore, mehr als jeder andere Spieler. Er traf an der Anfield Road gegen Liverpool. Der teure Neuzugang Liam Delap hofft nach seinem Wechsel von Chelsea auf seinen ersten Einsatz von Beginn an für Forest.

Getty Images

Die Spurs haben den umstrittenen Flügelspieler Mykhailo Mudryk auf Leihbasis von Chelsea verpflichtet. Ob der Ukrainer hier dabei ist, bleibt abzuwarten, aber die neuen Mittelfeldspieler Sandro Tonali and Mateus Fernandes werden sicher in der Startelf stehen und nach ihren Wechseln von Newcastle beziehungsweise West Ham versuchen, ein besseres Zusammenspiel zu entwickeln.

Getty Images

Voraussichtliche Aufstellungen

Forest (3421): Sels; Cunha; Milenkovic, Murillo; Aina, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus.

Spurs (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Porro, Fernandes, Tel; Marmoush.

Teamnews & Kader

Oliver Glasner muss vor dieser Partie verletzungsbedingt auf Verteidiger Nicolo Savona und Mittelfeldspieler Ibrahim Sangare verzichten. Sperren sind beim Heimteam nicht verzeichnet, und eine wahrscheinliche Aufstellung wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt. Weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Roberto De Zerbi hat bei den Spurs eine längere Ausfallliste. Wilson Odobert, Xavi Simons und Pape Matar Sarr fallen allesamt verletzungsbedingt aus. Sperren sind bei den Gästen nicht verzeichnet, und eine prognostizierte Startelf wurde noch nicht veröffentlicht. Updates werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Nottingham Forest hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht, wobei zwei dieser Ergebnisse aus Testspielen in der Vorbereitung stammen. Im Pflichtspielbetrieb war das jüngste Resultat ein 2:2 bei Liverpool in der Premier League, dazu gab es zwei Niederlagen in Folge gegen Leeds United, 0:1 in der Liga und 0:2 im Carabao Cup. Forest erzielte in diesem Fünf-Spiele-Lauf vier Tore und kassierte fünf.

Auch Tottenhams letzte fünf Spiele zeichnen ein gemischtes Bild. Die jüngste Partie endete mit einer 0:2-Heimniederlage in der Premier League gegen Newcastle United, zudem verlor das Team in der Liga auswärts mit 0:3 bei Brentford. Ein 5:1 im Carabao Cup gegen Charlton Athletic sorgte für etwas Entlastung, doch De Zerbis Mannschaft erzielte in den fünf Spielen nur zehn Tore und kassierte acht, wobei beide Pflichtspielniederlagen mit mehr als einem Tor Unterschied zustande kamen.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im März 2026 statt, als Nottingham Forest in der Premier League auswärts bei Tottenham mit 3:0 gewann. Dieses Ergebnis folgte auf einen 3:0-Heimsieg von Forest gegen die Spurs im Dezember 2025, was bedeutet, dass Forest in diesen beiden Duellen sechs Tore erzielte, ohne ein Gegentor zu kassieren. In den letzten fünf Premier-League-Duellen gewann Forest viermal und Tottenham einmal, wobei der einzige Sieg der Gäste im April 2024 gelang, als die Spurs zu Hause mit 3:1 gewannen.

Tabelle

In der aktuellen Premier-League-Tabelle liegt Nottingham Forest vor dieser Partie auf Platz 15, während Tottenham Hotspur Rang 20 belegt.