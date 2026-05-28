Portugal bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 – TV-Programm: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

WM 2026 in Portugal live im TV sehen

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele Portugals aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich über Ihr VPN mit einem portugiesischen Server und streamen Sie die Spiele live. Alle Spiele Portugals zeigen die frei empfangbaren Sender RTP, SIC und TVI, während Sport TV eine umfassende Premium-Berichterstattung bietet.

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im portugiesischen Fernsehen?

In Portugal teilen sich die großen nationalen Free-TV-Sender (RTP, SIC und TVI) sowie Premium-TV-Anbieter die offiziellen Übertragungsrechte für die kommende FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-to-Air-Fernsehen

RTP, SIC & TVI: Die nationalen Free-TV-Sender übertragen während des gesamten Turniers ausgewählte Spiele terrestrisch. Sie zeigen wichtige Partien, darunter alle Spiele der A Seleção und das WM-Finale. Zuschauer sehen die Begegnungen ohne kostenpflichtiges Abonnement über ihre Digitalantenne oder kostenlos per Stream auf RTP Play.

📱 Digitale und Premium-Streaming-Optionen

Sport TV: Sport TV zeigt alle 104 Spiele des Turnierplans live und ist damit die wichtigste Pay-TV-Plattform in Portugal. Exklusiver Zugang zum gesamten Spielplan, mehrsprachige Kommentare und ausführliche Studioanalysen stehen über die Sport TV-App und die Premium-Sportkanäle bereit.



