PFA-Awards: Kultprofi Peter Crouch nimmt sich selbst auf die Schippe

Kultstürmer Peter Crouch vom hat sich im Zuge der Vergabe der PFA-Awards für den besten Spieler der Premier-League-Saison 2018/19 selbst auf die Schippe genommen.

Bei Twitter postete der 38-Jährige ein Bild der Trophäe, die Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk in diesem Jahr gewann und die mit extrem langen, schlaksigen Beinen auffällt. Darüber schrieb Crouch: "Extrem stolz, die PFA-Trophäe für den Spieler des Jahres zu sein."

Crouch war Anfang 2019 nach siebeneinhalb Jahren bei Stoke City von den Potters zu Burnley gewechselt. Für die Clarets absolvierte er bislang fünf Kurzeinsätze in der Premier League.

Extremely proud to be the Pfa player of the year trophy pic.twitter.com/DkZ5yDjWpn