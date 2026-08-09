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imago-sport-1080787901.jpgHerbert Bucco
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Persönliches Gespräch mit Said El Mala? DFB dementiert Bericht über angebliche Einflussnahme von Jürgen Klopp im Transferpoker

Bundesliga
Borussia Dortmund

Der DFB hat eine angebliche Einflussnahme des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp im Transferpoker um Said El Mala dementiert. Das geht aus einer Stellungnahme hervor, die auch SPOX vorliegt.

Zuvor hatte der Kölner Express vermeldet, dass sich Klopp im Hintergrund für einen Transfer El Malas vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund einsetzen würde. Demnach erachtet Klopp den BVB, zu dem er seit seiner erfolgreichen Trainer-Amtszeit beste Beziehungen unterhält, als sinnvollen nächsten Karriereschritt des 19-Jährigen.

Sky berichtete, dass Klopp zuletzt bereits ein persönliches Gespräch mit El Mala geführt habe. Demnach traut er ihm künftig eine wichtige Rolle in der Nationalmannschaft zu. Laut DFB hat noch kein Gespräch zwischen Klopp und El Mala stattgefunden.

BVB plant angeblich neuen Vorstoß bei Said El Mala

Köln und der BVB verhandeln seit Wochen wegen eines Transfers von El Mala, bisher lässt der Durchbruch noch auf sich warten. Nun plant der BVB angeblich einen letzten Vorstoß - wobei es unterschiedliche Berichte über das angebliche finanzielle Volumen des Angebots gibt. 

Von einem Paket im Gesamtwert von 55 Millionen Euro will der Express erfahren haben: 48 Millionen fixe Ablöse plus zwei Millionen sehr einfach zu erreichender Boni und fünf Millionen nicht allzu schwer zu erreichender Boni soll das angeblich letzte Angebot der Dortmunder umfassen, nachdem man mehrere Absagen kassierte.

Eine etwas andere Version der Sachlage schildert Sky: Demnach wolle der BVB nicht mehr als 50 Millionen Euro inklusive aller Boni für El Mala investieren und dieses Angebot Anfang der kommenden Woche überbringen.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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