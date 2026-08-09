Zuvor hatte der Kölner Express vermeldet, dass sich Klopp im Hintergrund für einen Transfer El Malas vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund einsetzen würde. Demnach erachtet Klopp den BVB, zu dem er seit seiner erfolgreichen Trainer-Amtszeit beste Beziehungen unterhält, als sinnvollen nächsten Karriereschritt des 19-Jährigen.

Sky berichtete, dass Klopp zuletzt bereits ein persönliches Gespräch mit El Mala geführt habe. Demnach traut er ihm künftig eine wichtige Rolle in der Nationalmannschaft zu. Laut DFB hat noch kein Gespräch zwischen Klopp und El Mala stattgefunden.

BVB plant angeblich neuen Vorstoß bei Said El Mala

Köln und der BVB verhandeln seit Wochen wegen eines Transfers von El Mala, bisher lässt der Durchbruch noch auf sich warten. Nun plant der BVB angeblich einen letzten Vorstoß - wobei es unterschiedliche Berichte über das angebliche finanzielle Volumen des Angebots gibt.

Von einem Paket im Gesamtwert von 55 Millionen Euro will der Express erfahren haben: 48 Millionen fixe Ablöse plus zwei Millionen sehr einfach zu erreichender Boni und fünf Millionen nicht allzu schwer zu erreichender Boni soll das angeblich letzte Angebot der Dortmunder umfassen, nachdem man mehrere Absagen kassierte.

Eine etwas andere Version der Sachlage schildert Sky: Demnach wolle der BVB nicht mehr als 50 Millionen Euro inklusive aller Boni für El Mala investieren und dieses Angebot Anfang der kommenden Woche überbringen.