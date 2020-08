Pep Guardiola verrät, was er nach Schlusspfiff zu Zidane sagte: "Ich musste viel leiden"

Es war ein wunderschönes Bild vergangenen Freitag im Etihad Stadium nach dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale: Lange nach dem Schlusspfiff und als alle anderen, die anwesend sein durften, längst weg waren, saß Manchester Citys Trainer Pep Guardiola auf einem Rollkoffer in dem Feld, das zuvor seine Coaching-Zone gewesen war, und unterhielt sich mit Real Madrids Coach Zinedine Zidane.

Zwei Große des Weltfußballs, die das Spiel lieben und prägen. "Ich habe ihm zum Gewinn von gratuliert", verriet Guardiola später auf der Pressekonferenz. "Ich habe immer schon gesagt, dass der Liga-Titel der schwierigste von allen ist, weil man elf Monate lang voll da sein muss."

Real und Zidane, die City im Champions-League-Achtelfinale zweimal mit 1:2 unterlagen und damit ausschieden, hatten sich in im Zweikampf mit Barcelona durchgesetzt. Am Ende betrug der Vorsprung der Königlichen auf die Katalanen fünf Punkte.

Die Gratulation zur Meisterschaft war aber nicht das einzige, das Guardiola letzten Freitagabend zu Zidane sagte. "Wir sprachen auch über unsere Familien und ich wünschte ihm alles Gute. Als ich noch Spieler war, war er eines meiner Vorbilder. Mit der Nationalmannschaft (Spanien, d. Red.) spielte ich gegen ihn und und musste viel leiden."

Bei der EM 2000 traf Guardiola erstmals mit dem Nationalteam auf Zidane. Der heutige City-Coach agierte als Sechser, Frankreichs Zehner Zidane war daher sein direkter Gegenspieler. Frankreich gewann die Partie mit 2:1 und wurde später Europameister, Zidane gelang gegen die Spanier ein Treffer.

Zidane and Guardiola after the match pic.twitter.com/9vFs8e1Yu0