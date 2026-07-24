Pep Guardiola sagt Wechsel-Hammer ab: "Ich bin noch nicht bereit"

Nach intensiven Bemühungen der Verbandsbosse um Paolo Maldini lehnte der katalanische Starcoach das Angebot des viermaligen Weltmeisters ab, wie unter anderem Sky Sport Italia berichtete. Die Absage erfolgte demnach aus rein persönlichen und familiären Gründen - und nicht wie am Donnerstag kolportiert aufgrund unerfüllbarer finanzieller Forderungen.

Guardiola soll dem technischen Direktor Maldini und dessen Berater Leonardo seine Entscheidung in der Nacht zu Freitag mitgeteilt haben. "Danke, ich fühle mich geehrt, aber im Moment bin ich noch nicht bereit", soll Guardiola gesagt haben.

Bis zuletzt hatte sich die italienische Verbandsspitze optimistisch gezeigt, den früheren Bayern-Trainer verpflichten zu können. Maldini und Leonardo waren am vergangenen Wochenende nach Barcelona gereist, um Gespräche mit Guardiola zu führen. Auch das Budget sollte für den Wunschkandidaten erhöht werden.

Schnappt Italien Brasilien Carlo Ancelotti weg?

Die Suche nach einem Nachfolger für Gennaro Gattuso, der seinen Posten abtreten musste, nachdem Italien im März im Finale der europäischen Play-offs gegen Bosnien-Herzegowina verloren und zum dritten Mal in Folge eine WM verpasst hatte, geht somit weiter. "Wir stehen unter Zeitdruck", hatte Maldini zuletzt erklärt.

Auch mit Carlo Ancelotti wurde über den Posten gesprochen. Der Italiener steht aber noch bei Rekordweltmeister Brasilien unter Vertrag. Außer Guardiola und Ancelotti gehörten zudem Roberto Mancini, der bereits von 2018 bis 2023 an der Seitenlinie stand und Italien zum EM-Titel 2021 führte, sowie der 116-malige Nationalspieler Andrea Pirlo zur engeren Auswahl.

Guardiola war nach der vergangenen Saison nach zehn titelreichen Jahren bei Manchester City zurückgetreten und hatte eine Auszeit angekündigt. Bayern München hatte der 55-Jährige von 2013 bis 2016 trainiert.





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