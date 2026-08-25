"Passt nicht mehr ins Team!" Florian Wirtz wird Abschied vom FC Liverpool empfohlen

"Ich glaube nicht, dass wir eine massive Leistungsschwäche sehen", sagte die Klubikone der Reds bei Sky Sport: "Was wir seit einem Jahr sehen, ist wahrscheinlich das, was er ist: ein ordentlicher Fußballer."

Wirtz, der vor der vergangenen Saison an die Mersey gewechselt war, sei "kein Spieler, der 110 Millionen Pfund wert sein sollte, sondern jemand, der wahrscheinlich 50 bis 60 Millionen Pfund wert ist, so in etwa", erklärte Carragher: "Ordentlich, mit einem schönen Ballgefühl. Ich bin mir nicht sicher, was die Leute erwarten."

Eine Verwendung in der Mannschaft findet der 48-Jährige nicht mehr. "Was soll man mit Wirtz machen?", fragte Carragher und erklärte: "Diese Vorstellung, dass Spieler ein Jahr brauchen, um sich in der Premier League einzuleben, halte ich für einen Mythos."

Florian Wirtz wird Liverpool-Abschied nahe gelegt

Ausschlaggebender Grund für Carraghers Kritik war Wirtz' Auftritt beim Saisonauftakt, als die Mannschaft des neuen Teammanagers Andoni Iraola bei Newcastle United in der Nachspielzeit immerhin ein 2:2 (0:1) gerettet hatte. Wirtz stand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr für Liverpool auf dem Platz, der Nationalspieler war in der 63. Minute ausgewechselt worden.

"Ich dachte, dieses Thema kommt erst in sechs Wochen auf", sagte Carragher, "aber es kommt jetzt schon auf. Ich sehe überhaupt nicht, wo er in die Mannschaft passt." Wirtz agierte im ersten Saisonspiel als Spielmacher, dort würde Carragher aber lieber den früheren Leipziger Dominik Szoboszlai sehen. Der Ungar hatte den Strafstoß zum späten Ausgleich verwandelt.

"Man kann so nicht weitermachen. Es funktioniert nicht. Es hat letzte Saison nicht funktioniert. Ich glaube einfach, dass es langsam so weit kommt, dass er nicht mehr ins Team passt", sagte Carragher.

In Gary Neville hat Carragher einen weiteren prominenten Wirtz-Kritiker neben sich, der eine klare Steigerung des deutschen Nationalspielers forderte. "Wenn du so nett sein willst, solltest du lieber unglaublich gut Fußball spielen", gab er im Podcast bei Sky zu bedenken. "Mir fehlt bei Wirtz diese Bissigkeit", schoss sich Neville explizit auf den deutschen Spielmacher ein. "Ich sehe einfach nur einen netten Spieler, der über den Platz läuft, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, dass er sich wirklich zerreißt. Das kann passieren, manche Spieler haben einfach diesen Stil. Aber manchmal möchte ich ihm einen Tritt in den Hintern verpassen."