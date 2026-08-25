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Florian Wirtz Liverpool 2026 pre-seasonGetty
SID

"Passt nicht mehr ins Team!" Florian Wirtz wird Abschied vom FC Liverpool empfohlen

Premier League
F. Wirtz
Liverpool

Jamie Carragher hat Florian Wirtz schwer in die Mangel genommen - und am Wert des 125-Millionen-Euro-Versprechens des FC Liverpool gezweifelt.

"Ich glaube nicht, dass wir eine massive Leistungsschwäche sehen", sagte die Klubikone der Reds bei Sky Sport: "Was wir seit einem Jahr sehen, ist wahrscheinlich das, was er ist: ein ordentlicher Fußballer."

Wirtz, der vor der vergangenen Saison an die Mersey gewechselt war, sei "kein Spieler, der 110 Millionen Pfund wert sein sollte, sondern jemand, der wahrscheinlich 50 bis 60 Millionen Pfund wert ist, so in etwa", erklärte Carragher: "Ordentlich, mit einem schönen Ballgefühl. Ich bin mir nicht sicher, was die Leute erwarten."

Eine Verwendung in der Mannschaft findet der 48-Jährige nicht mehr. "Was soll man mit Wirtz machen?", fragte Carragher und erklärte: "Diese Vorstellung, dass Spieler ein Jahr brauchen, um sich in der Premier League einzuleben, halte ich für einen Mythos."

Florian Wirtz wird Liverpool-Abschied nahe gelegt

Ausschlaggebender Grund für Carraghers Kritik war Wirtz' Auftritt beim Saisonauftakt, als die Mannschaft des neuen Teammanagers Andoni Iraola bei Newcastle United in der Nachspielzeit immerhin ein 2:2 (0:1) gerettet hatte. Wirtz stand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr für Liverpool auf dem Platz, der Nationalspieler war in der 63. Minute ausgewechselt worden.

"Ich dachte, dieses Thema kommt erst in sechs Wochen auf", sagte Carragher, "aber es kommt jetzt schon auf. Ich sehe überhaupt nicht, wo er in die Mannschaft passt." Wirtz agierte im ersten Saisonspiel als Spielmacher, dort würde Carragher aber lieber den früheren Leipziger Dominik Szoboszlai sehen. Der Ungar hatte den Strafstoß zum späten Ausgleich verwandelt.

"Man kann so nicht weitermachen. Es funktioniert nicht. Es hat letzte Saison nicht funktioniert. Ich glaube einfach, dass es langsam so weit kommt, dass er nicht mehr ins Team passt", sagte Carragher.

In Gary Neville hat Carragher einen weiteren prominenten Wirtz-Kritiker neben sich, der eine klare Steigerung des deutschen Nationalspielers forderte. "Wenn du so nett sein willst, solltest du lieber unglaublich gut Fußball spielen", gab er im Podcast bei Sky zu bedenken. "Mir fehlt bei Wirtz diese Bissigkeit", schoss sich Neville explizit auf den deutschen Spielmacher ein. "Ich sehe einfach nur einen netten Spieler, der über den Platz läuft, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, dass er sich wirklich zerreißt. Das kann passieren, manche Spieler haben einfach diesen Stil. Aber manchmal möchte ich ihm einen Tritt in den Hintern verpassen."

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Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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