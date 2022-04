Paris-Roubaix: TV und LIVE-STREAM - so wird der Frühjahrsklassiker im Radsport heute live übertragen

Es ist die Königin unter den Frühjahrsklassikern: An diesem sportlichen Ostersonntag steigt in Frankreich das Eintagesrennen Paris-Roubaix. Los geht es in Compiegne um 11 Uhr.

257 Kilometer Spektakel, 30 Streckenabschnitte über Kopfsteinpflaster, ideales Frühlingswetter - was will man an diesem fantastischen Radfahr-Ostersonntag eigentlich mehr?! Wer es bis zur Vuelta, dem Giro oder der Tour de France nicht mehr aushalten kann, der sollte sich das Rennen heute nicht entgehen lassen.

Aber Paris-Roubaix am Ostersonntag? Da stimmt doch was nicht, eigentlich findet das Kultrennen am Palmsonntag statt! Wer auch immer sich das gerade denkt: Recht habt ihr - außer halt in diesem Jahr. Aufgrund der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl in diesem Jahr wurde sich darauf geeinigt, das Rennen eine Woche nach hinten zu setzen und dafür das Amstel Gold Race vorzuziehen.

Wird es der belgische Superstar Mathieu van der Poel? Oder meldet sich doch noch eine Überraschung aus der zweiten Reihe? GOAL erklärt, wie der Frühjahrsklassiker heute im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist!

Das Eintagesrennen durch Frankreich: Paris - Roubaix im Überblick

Wettbewerb Paris - Roubaix Eintagesrennen der Männer Datum Sonntag | 17. April 2022 Start 11 Uhr Startort Compiegne | Oise | Hauts-de-France | Frankreich Vorjahressieger Sonny Colbrelli

Wer zeigt / überträgt heute den Frühjahrsklassiker live? Paris-Roubaix live im TV und LIVE-STREAM sehen

Mathieu van der Poel scharrt schon mit den Hufen - viele sehen in dem Belgier den haushohen Favoriten für das heutige Rennen. Doch jeder Radrennfan wird wissen, dass es vom Start zum Ziel ein langer Weg ist und viel passieren kann - um genau zu sein sind es 257,5 Kilometer.

Vorjahressieger Sonny Colbrelli wird dabei nicht antreten, der Italiener brach Anfang März kurz nach der Zielankunft der Katalonien-Rundfahrt zusammen. Bei einem Herzstillstand soll in Zukunft - sollte es dazu nochmal kommen - ein eingebauter Defibrillator den Radfahrer am Leben halten, Fußballfans dürfte das bekannt vorkommen: Auch beim ehemaligen Alemannia-Aachen-Stürmer Daniel Engelbrecht wurde vor einigen Jahren so vorgegangen.

Wer überträgt heute Paris-Roubaix? Das Radrennen im TV sehen

Zurück zum Radsport und zu Paris-Roubaix, für Colbrelli kommt das Rennen also zu früh. Trotzdem kündigte er bereits sein Comeback an. Heute wird er es sich, wie viele andere Fans sicherlich auch, vor dem Bildschirm gemütlich machen - aber wie wird das Rennen heute überhaupt im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Es passt seit Jahren zusammen wie der FC Bayern München und die Meisterschaft: Eurosport überträgt seit Jahren die meisten Rennen aus dem Profi-Radsport im TV - und das ist auch heute so!

Paris-Roubaix im TV und LIVE-STREAM: Eurosport und DAZN zeigen heute das Rennen!

Um 10.30 Uhr geht die Übertragung los - wer ganz früh wach ist, weil vor Aufregung der Schlaf nicht funktioniert, der kann ab 8.30 Uhr bereits die Türkei-Rundfahrt, ebenfalls LIVE, verfolgen. Fragen zum Empfang von Eurosport? Hier gibt's Antworten!

Übrigens: Nicht nur Eurosport zeigt heute das Klassikerrennen, auch DAZN ist im Einsatz! Der Grund: DAZN hat mit Eurosport einen Deal abgeschlossen, der es DAZN ermöglicht, rund um die Uhr Eurosport auszustrahlen! Mehr zu DAZN gibt es im Laufe des Artikels, vorher wollen wir einen Blick auf die Übertragung werfen.

Am Vormittag geht es mit dem Klassiker los: Das Rennen der Männer auf Eurosport

Wettbewerb : Paris-Roubaix der Männer 2022

: Paris-Roubaix der Männer 2022 Fernsehsender : Eurosport

: Eurosport Beginn der Übertragung : 10.30 Uhr

: 10.30 Uhr Start: 11 Uhr

Paris-Roubaix heute live im Fernsehen: So wird das Radrennen im TV und LIVE-STREAM übertragen

Eurosport ist heute also dafür zuständig, Radsportanhänger:innen im ganzen Land das Fahrradfest im Norden Frankreichs zu zeigen - auch Twitterphänomen Mieke Kröger wird sich das nicht entgehen lassen wollen. Doch wie verfolgt man das Rennen im Stream? Wir erklären es Euch!

Das "Netflix des Sports" überträgt Paris-Roubaix: So wird das Radrennen im LIVE-STREAM zu sehen sein

Wir schauen uns als erstes natürlich den Streamingdienst DAZN an: Dieser strahlt das gesamte Programm von Eurosport live aus, und dazu kommen natürlich noch unzählige eigene Produktionen. DAZN hat mittlerweile sogar zwei Fernsehsender (DAZN 1 und DAZN 2) - allerdings werden hier keine Eurosport-Inhalte übertragen.

Dafür kriegt ihr, vor allem im Streaming, mehr als genug Inhalte geboten: Fußball (Bundesliga, Champions League, Ligue 1, Serie A, LaLiga, Länderspiele), Basketball, Darts, American Football, Motorsport, Kampfsport, E-Sport, Tennis, Olympische Spiele, Wintersport oder - gerade heute interessant - Radsport: "Hier ist für jede:n etwas dabei" passt hier wie die Faust aufs Auge!

Den Klassiker Paris-Roubaix im Fernsehen sehen: DAZN zeigt nicht nur Radsport!

Ein weiterer Vorteil von DAZN: Der Streamingdienst darf gewisse Fernsehsender rund um die Uhr übertragen. Neben Eurosport 1 und Eurosport 2 sind das unter anderem Sportdigital Fußball, NBA TV, NFL Network und noch einige andere!

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr (24,99 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Eurosport im LIVE-STREAM und die ARD: So seht ihr heute Paris-Roubaix

Natürlich kann man auch bei Eurosport im LIVE-STREAM das Radrennen verfolgen - allerdings ist es auch hier nicht kostenlos: Man muss sich auf der Internetseite registrieren, weshalb wir direkt das Abo bei DAZN empfehlen. Dort habt ihr rund um die Uhr Eurosport 1 und Eurosport 2 im Angebot und noch viel mehr.

Ihr habt gar keine Lust auf ein Abonnement oder aber am Sonntag tagsüber keine Zeit? Dann solltet ihr euch ein wenig gedulden - abends hat die Sportschau nämlich eine Zusammenfassung im Programm! Diese läuft im Internet unter sportschau.de oder in der ARD Mediathek - oder im Ersten im TV!

Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM im Überblick: So wird Paris-Roubaix live übertragen

TV Eurosport Eurosport via DAZN im Smart-TV LIVE-STREAM DAZN Highlights Sportschau im Ersten