Paolo Guerrero schwärmt: "Roy Makaay war unglaublich"

Paolo Guerrero hat in einem Interview auf Instagram von seinem ehemaligen Bayern-Kollegen Roy Makaay geschwärmt.

Stürmer Paolo Guerrero hat sich in einem Instagram-Interview an seine Zeit beim in der erinnert und dabei vor allem von seinem ehemaligen Sturmpartner Roy Makaay geschwärmt.

"Es war unglaublich, ihm beim Training zuzusehen", so Guerrero, der von 2003 bis 2006 gemeinsam mit dem Niederländer die Fußballschuhe für den deutschen Rekordmeister schnürte.

Paolo Guerrero steht aktuell in unter Vertrag

"Es dribbelte nicht sonderlich viel, aber im Strafraum hat er das Tor nie verfehlt. Ich wusste nicht mal, welcher Fuß sein stärkerer war."

Mehr Teams

Der peruanische Nationalspieler Guerrero spielt mittlerweile in Brasilien bei Internacional, während Makaay seine aktive Karriere bereits im Jahr 2010 bei Feynoord beendet hatte.