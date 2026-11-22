So seht Ihr Osasuna gegen Malaga mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des übertragenden Sportsenders auf oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 13 22. Nov. 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

Osasuna empfängt Malaga im Estadio El Sadar in Pamplona zu einem LaLiga-Spiel, das für beide Mannschaften im Abstiegskampf von großer Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Jagoba Arrasate steht auf Tabellenplatz 16 und will nach einer schwierigen Phase mit nur einem Sieg aus den vergangenen vier Ligaspielen eine Reaktion zeigen. Das El Sadar war traditionell eine Festung. Diesen Heimvorteil wird Osasuna gegen Malaga brauchen, das sich nach der Rückkehr in die höchste Spielklasse noch zurechtfindet.

Malaga reist als Tabellenletzter auf Platz 20 nach Pamplona. Die Mannschaft von Juan Funes hat vier ihrer vergangenen fünf Pflichtspiele verloren. Auch die Defensivbilanz ist ernüchternd: In diesem Zeitraum kassierte sie elf Gegentore.

Beide Klubs brauchen dringend Punkte. Damit hat dieses Duell in der unteren Tabellenhälfte den Charakter eines echten Sechs-Punkte-Spiels.

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Personal und Kader