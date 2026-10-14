"Olise macht Ärger!" Hartes Urteil über Bayern-Star - folgt sogar eine Geldstrafe?

Olise ließ sich in der 74. Minute von seinem Gegenspieler Zlatko Tripic, den Sportvorstand Max Eberl hinterher als "Drecksack" bezeichnete, zu einem Ballwurf in dessen Gesicht hinreißen und sah nur wenige Augenblicke nach der Gelben folgerichtig auch die Gelb-Rote Karte.

In der Folge verspielte der FC Bayern seine zuvor nach 0:2-Rückstand hart erarbeitete 3:2-Führung, kassierte in der 90. Minute den Ausgleich und musste sich nach dem 2:2 in Augsburg erneut mit einem Remis zufrieden geben. "Überblöd", nannte Trainer Vincent Kompany die Aktion seines sonst so besonnenen Superstars. Er habe Olise noch mit auf den Weg gegeben, dass "der Zehner" (Tripic, Anm. d. Red.) "heute schlauer war als du".

Dass der Franzose in Norwegen aus seiner Rolle als "Mister Nonchalant" gefallen war, stellte auch die internationale Presse fest. "Michael Olise ist bekannt für seine Gelassenheit und seine 'nonchalante' Art. Doch in Norwegen kochte sein Blut, er verlor die Beherrschung und wurde schließlich wegen einer Kleinigkeit vom Platz gestellt", urteilte etwa die spanische Marca. Die AS titelte derweil scharf: "Olise macht Ärger."

Droht Michael Olise beim FC Bayern eine Geldstrafe?

Während L'Equipe von einer "unüberlegten Geste" schrieb, die Viking "beflügelt" und dem Gegner "neuen Auftrieb" gegeben habe, wollte RMC Sport einen "Ausraster" gesehen habe, "der Bayern teuer zu stehen kommt": "Der sonst so gelassene Michael Olise verlor die Beherrschung."

Ob der Platzverweis neben der Punkteteilung und der Sperre gegen Arsenal in der kommenden Woche noch weitere Konsequenzen für den Offensivspieler haben könnte, ließ Eberl derweil offen. Eine interne Geldstrafe für Olise werde man "in Ruhe" besprechen, sagte der Sportvorstand, der Olises Aktion allerdings ebenfalls als "dumm" bezeichnete. Harry Kane betonte, dass Olise "dafür Verantwortung übernehmen" müsse: "Es war ein Fehler, und die passieren. Er muss daraus lernen."

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