Wie aus einem Bericht von Sky hervorgeht, sei der 20-Jährige in einer internen Sitzung von Borussia Dortmund von Sportdirektor Ole Book als potenzielle Verstärkung vorgeschlagen worden.

Book und Baum kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim jüngsten Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg. Dorthin war der Außenverteidiger in der Spielzeit 2024/25 verliehen während Book noch die sportliche Leitung bei den Saarländern inne hatte.

In Elversberg wusste Baum, der sowohl als Rechts- als auch als Linksverteidiger eingesetzt werden kann, auf Anhieb zu überzeugen. In der 2. Bundesliga absolvierte er damals 33 von 34 möglichen Spielen, wobei er drei Treffer selbst erzielte und sieben weitere Tore vorbereitete.

In der vergangenen Saison fiel Baum wiederum aufgrund einer Oberschenkel- sowie einen Innenbandverletzung lange Zeit aus. Auch deshalb standen am Ende gerade einmal fünf Spiele für Frankfurt zu Buche. Gleichwohl soll der neue SGE-Trainer Adi Hütter ein großer Fan des 20-Jährigen sein und fest mit ihm für die kommende Spielzeit planen.

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Verlässt Yan Couto den BVB noch in diesem Sommer?

Der BVB ist mit Julian Ryerson und Yan Couto (rechts) sowie Daniel Svensson und Almugera Kabar (links) auf den Außenverteidigerpositionen eigentlich ordentlich besetzt. Bewegung in den Poker würde daher wohl erst bei einem Abgang eines der Protagonisten kommen - um Couto ranken sich immerhin einige Wechselgerüchte.

Darüber hinaus müsste Dortmund für Baum eine entsprechende Ablöse an die Eintracht entrichten, schließlich ist der Vertrag des vierfachen deutschen U21-Nationalspielers in Frankfurt noch bis zum 30. Juni 2028 datiert.