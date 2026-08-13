Ohne Pflichtspiel und Transfergewinn: Abschied beim BVB von Diant Ramaj steht unmittelbar bevor

Wie bold.bk aus Dänemark und Fussballtransfers.com übereinstimmend berichten, steht der Wechsel des 24 Jahre alten Torhüters zum FC Kopenhagen unmittelbar bevor.

Ramaj, im Februar 2025 mit großen Ambitionen für rund fünf Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Dortmund gewechselt, soll bereits für den Medizincheck vor Ort sein. Der Wechsel soll zunächst auf Leihbasis über die Bühne gehen, ehe Kopenhagen eine Kaufoption in Höhe von rund fünf Millionen Euro ziehen kann.

Ramaj hatte bereits das erste halbe Vertragsjahr beim BVB per Leihe beim dänischen Topklub verbracht und war dort sofort zur neuen Nummer eins geworden. Lediglich eine Rote Karte im Derby gegen Bröndby, die sich Ramaj durch einen Kopfstoß nach Abpfiff eingehandelt hatte, überschattete seine Zeit in Dänemark.

Ramaj sorgt mit Interview beim BVB für Wirbel

Nach seiner Rückkehr meldete Ramaj ernsthafte Stammplatzambitionen in Dortmund an und sorgte mit einem äußerst selbstbewussten Interview für reichlich Wirbel und durchaus Missstimmung, weil er die etatmäßige Nummer eins, Gregor Kobel, darin offensiv herausforderte. "Ich muss weiter auf dem Platz stehen, Minuten bekommen, Spielpraxis. Daher steht für mich fest: Ich setze mich in Dortmund nicht auf die Bank", sagte er: "Dass ich jetzt nicht nach Dortmund kommen werde, um mich dort hinten anzustellen, ist für mich klar. Ich muss spielen." Außerdem sagte Ramaj, dass er "der beste Torwart der jungen Generation" sei.

Diesen sicherte sich kurz nach den getätigten Aussagen der 1. FC Heidenheim - ebenfalls per Leihe. Ramaj avancierte beim späteren Absteiger erneut sofort zur etatmäßigen Nummer eins und zeigte durchaus gute Leistungen, obwohl er nur einmal in der gesamten Saison die Null hielt.

Getty Images





Dennoch war letztlich klar, dass der BVB Ramaj in diesem Sommer wohl lieber endgültig von der Gehaltsliste bekommen will. Mit Gregor Kobel, Ersatzmann Alexander Meyer und Routinier Patrick Drewes steht das bewährte Torhüter-Trio.

In Kopenhagen träfe er nun auf zwei ehemalige Dortmunder: Neben dem in der Bundesliga gescheiterten Supertalent Youssoufa Moukoko spielt auch der einstige Mittelfeldmotor Thomas Delaney noch in der dänischen Hauptstadt.