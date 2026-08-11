Seit fast zwei Jahren stand der frühere niederländische Nationalspieler Memphis Depay bei Corinthinas Sao Paulo in Brasilien unter Vertrag. Nun endet seine Zeit dort mit einem Knall.

"Corinthians hat beschlossen, den Vertrag des Spielers Memphis Depay nicht zu verlängern", heißt es in der offiziellen Erklärung des Vereins. "Diese Entscheidung trafen wir ausschließlich, um die finanzielle Gesundheit unseres Vereins zu sichern, was ein striktes Gleichgewicht und verantwortungsvolles Handeln bei der Verwaltung der verfügbaren Ressourcen erfordert."

Geld war also der Hauptgrund für die Trennung des früher teils als Skandalprofi verschrienen Depay. Doch bei Corinthians sorgte der 32 Jahre alte frühere Stürmer von Manchester United nd FC Barcelona für sportliche Schlagzeilen. "Dem Athleten insbesondere ist der Klub ewig dankbar für die Hingabe und die erzielten Ergebnisse im Verlauf seiner Laufbahn bei uns, die 79 ausgetragene Spiele, 20 erzielte Tore und vor allem den Gewinn dreier wichtiger Titel umfassen: die Paulistão und den Copa do Brasil im Jahr 2025; sowie die Supercopa Rei im Jahr 2026. Diese Erfolge bleiben zweifellos ein grundlegender Bestandteil der Geschichte des Corinthians", schrieb der Klub auf X.

Wieso trrennt sich Corinthians von Memphis Depay?

Depay hatte sich in letzter Zeit mehrmals mit dem Verein wegen ausstehender Zahlungen gestritten. Trotzdem wollte er seinen Vertrag verlängern, wenn der Club seine Forderungen erfüllte. Corinthians lehnte das nun ab. Tatsächlich war Geld bereits nach kurzer Zeit ein Problem. Da ein wichtiger Sponsor sich nur Wochen nach Depays Ankunft von Corinthinas verabschiedete, drohte sogar schon das Aus Depays, der bis zu 10 Millionen Euro verdienen sollte. Damals einigte man sich aber.

Nun nicht mehr. "Wir danken Memphis Depay und seinem gesamten Team. Sie haben sich von Beginn der Verhandlungen an um die bestmögliche Einigung bemüht", heißt es weiter. "Der Vorstand würdigt zudem die unermüdlichen Bemühungen aller Abteilungen, die daran gearbeitet haben, den Verbleib des Spielers zu ermöglichen. Angesichts der aktuellen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen von Corinthians war klar, dass der Abschluss einer neuen Vereinbarung dieser Größenordnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit dem finanziellen Gleichgewicht vereinbar wäre, das wir aufrechterhalten müssen, um die Nachhaltigkeit des Vereins zu gewährleisten."

Corinthians will in den kommenden Tagen eine Pressekonferenz abhalten, an der Präsident Osmar Stabile teilnehmen wird. Wo Memphis seine Karriere fortsetzt, ist noch nicht bekannt.