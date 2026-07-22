Wie nun von der argentinischen Journalistin Yanina Latorre enthüllt worden ist, hat Messi dem kapverdischen Torhüter und dessen Familie eine Freude bereitet.

Wie auch andere Menschen, die sich die überteuerten Tickets für das Endspiel zwischen Argentinien und Spanien nicht leisten konnten, erhielt Vozinhas Familie Freikarten von dem Superstar von Inter Miami.

Letztlich scheiterte Argentinien bekanntlich mit 0:1 an Spanien. Auf dem Weg ins Endspiel hatte Argentinien auch Kap Verde aus dem Weg geräumt. Der 3:2-Sieg im Sechzehntelfinale war allerdings ein unerwartet hartes Stück Arbeit. Auch wegen Vozinha.

Instagram-Account explodiert: Vozinha bei der WM kaum zu überwinden

Der 40-Jährige hatte mit starken Paraden maßgeblichen Anteil daran, dass Messi und Co. den Underdog aus Afrika erst in der Verlängerung bezwangen. Schon in der Gruppenphase hatte der Keeper mit seinen Auftritten auf sich aufmerksam gemacht, weshalb Kap Verde unter anderem Weltmeister Spanien ein 0:0 abgerungen hatte. Nach der Spanien-Sensation folgten Unentschieden gegen Uruguay und Saudi-Arabien.