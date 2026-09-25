Obwohl das Transferfenster schon geschlossen hat: BVB gibt Talent ab

Obwohl das Sommertransferfenster längst geschlossen ist, hat Borussia Dortmund noch einen überraschenden Abgang vermeldet. Wie der BVB unter der Woche bekanntgab, hat Mittelfeldtalent Christos Kostoglou den Verein verlassen.

Der 17-Jährige, zuletzt für die U19 des Vizemeisters aktiv, hat sich der zweiten Mannschaft von PAOK Saloniki angeschlossen. Der Grieche war 2023 von Borussia Mönchengladbach in den Nachwuchs des BVB gewechselt, vergangene Saison hatte Kostoglou mit starken Leistungen für Dortmunds U17 auf sich aufmerksam gemacht. In 24 Einsätzen für die B-Junioren waren dem zentralen Mittelfeldspieler zwölf Tore und acht Assists gelungen.

Kostoglou hatte indes schon als Kind kurz in der Jugendabteilung von PAOK gespielt, ehe er mit seiner Familie nach Deutschland zog. In Dortmund wäre der Vertrag des griechischen Junioren-Nationalspielers zwar noch bis 2027 gültig gewesen, dem Vernehmen nach ließ der BVB ihn aber dennoch ablösefrei ziehen.

BVB: Wie kam der Transfer zustande?

Das Transferfenster ist zwar seit 15. September auch in Griechenland schon geschlossen, allerdings darf man vertragslose Spieler dort noch bis Ende September verpflichten. Offensichtlich wurde Kostoglous Kontrakt in Dortmund zuvor also aufgelöst.

Bei PAOK, wo er sich über das B-Team für höhere Aufgaben empfehlen will, hat der Youngster bis 2029 unterschrieben.



