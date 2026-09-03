"Ob er will oder nicht": Nick Woltemade kassiert erste Ansage von neuem Trainer bei Juventus Turin

Bei Sky Sport erklärte Spalletti, dass er von den Qualitäten Woltemades prinzipiell begeistert sei. Der 24-Jährige verbinde mit seinem einzigartigen Spielstil "zwei Welten" in Bezug auf die Stürmer-Position. "Er versteht es sehr gut, sich in das Team einzubinden, verfügt über eine leichtfüßige Technik, kennt sich im Fußball aus, kann im letzten Drittel den Ball gut laufen lassen und dann die Räume nutzen", so Spalletti.

Gleichzeitig forderte der Coach der Alten Dame Woltemade auf, sich wieder mehr auf die Grundsätze des Daseins als Stürmer zu besinnen, die ihn in der Vergangenheit beim VfB Stuttgart so gefährlich gemacht hatten: "Kopfballspiel und Abschluss sind Dinge, die er, ob er will oder nicht, auswendig lernen muss."

Insgesamt habe Spalletti beim deutschen Stürmer aber ein gutes Gefühl. Woltemade lächle seit seinem Wechsel zu Juventus "ständig" und mache den Eindruck, "begeistert zu sein, hier zu sein".

Woltemade hatte seinen Stammklub Newcastle United am Deadline Day nach nur einem Jahr wieder verlassen und sich leihweise den Turinern angeschlossen. Beim italienischen Rekordmeister hofft der 24-Jährige nun, seine seit Monaten andauernde Formkrise zu überwinden und zurück zu alter Stärke zu finden.

Getty Images

Wie verlief die Saison für Nick Woltemade bei Newcastle United?

Der deutsche Nationalspieler hatte sich den Magpies im Sommer 2025 angeschlossen, im Gegenzug floss eine Ablösesumme von mehr als 75 Millionen Euro an den VfB Stuttgart, für den Woltemade zuvor auf Torejagd ging. In Newcastle legte er zunächst einen grandiosen Start mit vier Toren in seinen ersten fünf Ligaspielen hin, ehe er in ein Formloch fiel und monatelang überhaupt nicht mehr netzte.

Der 24-Jährige verlor in der Folge sowohl in Newcastle als auch im DFB-Team seinen Stammplatz. Bei der WM kam er nur im Sechzehntelfinale gegen Paraguay kurz vor Beginn der Verlängerung ins Spiel, beim anschließenden Elfmeterschießen vergab Woltemade dann ebenso wie Kai Havertz vor und Jonathan Tah nach ihm. Deutschland erlebte somit das nächste große WM-Debakel und schied aus.

Zuletzt hatte es auch Gerüchte um eine Rückkehr in die Bundesliga gegeben, sowohl RB Leipzig als auch Borussia Dortmund wurden mit Woltemade in Verbindung gebracht. In Newcastle besitzt er noch einen Vertrag bis 2031.