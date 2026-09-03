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Newcastle United v West Bromwich Albion - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Christian Guinin

"Ob er will oder nicht": Nick Woltemade kassiert erste Ansage von neuem Trainer bei Juventus Turin

Italien Serie A
N. Woltemade
L. Spalletti
Juventus FC

Unter Trainer Luciano Spalletti soll Nick Woltemade bei Juventus Turin seine Karriere wieder ankurbeln. Sein neuer Coach hält nicht hinterm Berg, was er von dem Nationalspieler erwartet.

Bei Sky Sport erklärte Spalletti, dass er von den Qualitäten Woltemades prinzipiell begeistert sei. Der 24-Jährige verbinde mit seinem einzigartigen Spielstil "zwei Welten" in Bezug auf die Stürmer-Position. "Er versteht es sehr gut, sich in das Team einzubinden, verfügt über eine leichtfüßige Technik, kennt sich im Fußball aus, kann im letzten Drittel den Ball gut laufen lassen und dann die Räume nutzen", so Spalletti.

Gleichzeitig forderte der Coach der Alten Dame Woltemade auf, sich wieder mehr auf die Grundsätze des Daseins als Stürmer zu besinnen, die ihn in der Vergangenheit beim VfB Stuttgart so gefährlich gemacht hatten: "Kopfballspiel und Abschluss sind Dinge, die er, ob er will oder nicht, auswendig lernen muss."

Insgesamt habe Spalletti beim deutschen Stürmer aber ein gutes Gefühl. Woltemade lächle seit seinem Wechsel zu Juventus "ständig" und mache den Eindruck, "begeistert zu sein, hier zu sein".

Woltemade hatte seinen Stammklub Newcastle United am Deadline Day nach nur einem Jahr wieder verlassen und sich leihweise den Turinern angeschlossen. Beim italienischen Rekordmeister hofft der 24-Jährige nun, seine seit Monaten andauernde Formkrise zu überwinden und zurück zu alter Stärke zu finden.

Woltemade 2:1Getty Images

Wie verlief die Saison für Nick Woltemade bei Newcastle United?

Der deutsche Nationalspieler hatte sich den Magpies im Sommer 2025 angeschlossen, im Gegenzug floss eine Ablösesumme von mehr als 75 Millionen Euro an den VfB Stuttgart, für den Woltemade zuvor auf Torejagd ging. In Newcastle legte er zunächst einen grandiosen Start mit vier Toren in seinen ersten fünf Ligaspielen hin, ehe er in ein Formloch fiel und monatelang überhaupt nicht mehr netzte.

Der 24-Jährige verlor in der Folge sowohl in Newcastle als auch im DFB-Team seinen Stammplatz. Bei der WM kam er nur im Sechzehntelfinale gegen Paraguay kurz vor Beginn der Verlängerung ins Spiel, beim anschließenden Elfmeterschießen vergab Woltemade dann ebenso wie Kai Havertz vor und Jonathan Tah nach ihm. Deutschland erlebte somit das nächste große WM-Debakel und schied aus.

Zuletzt hatte es auch Gerüchte um eine Rückkehr in die Bundesliga gegeben, sowohl RB Leipzig als auch Borussia Dortmund wurden mit Woltemade in Verbindung gebracht. In Newcastle besitzt er noch einen Vertrag bis 2031.

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Häufig gestellte Fragen

Nick Woltemade kommt hauptsächlich als Mittelstürmer zum Einsatz, kann aber – je nach System – auch als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler agieren. 

Er wurde am 14. Februar 2002 in Bremen geboren.

Bei Newcastle United trägt er die Nummer 27. Zuvor hatte er in Stuttgart die Nummer 11 inne, und diese hat er in der Nationalmannschaft behalten.

Er misst 1,98 Meter – und das macht ihn im Offensivzentrum zu einer ungewöhnlich dominanten Präsenz.

Nick Woltemades Gewicht liegt bei rund 90 Kilogramm. 

Offizielle Angaben gibt es nicht, doch sie dürfte im Bereich EU 46+ liegen. 

Nick Woltemade nutzt den rechten Fuß sowohl für Abschlüsse als auch für sein Kombinationsspiel.

Sein erster Klub war TS Woltmershausen, ehe er im Jahr 2010 für ein Jahrzehnt in die Jugend von Werder Bremen.

In Stuttgart lebte er während seiner VfB-Zeit allein in der Nähe des Hauptbahnhofs. Seit seinem Wechsel im August 2025 ist sein Lebensmittelpunkt in der Region Newcastle upon Tyne anzusiedeln.

Nick Woltemade fährt in England eine Mercedes V-Klasse.

Natürlich – Deutsch ist seine Muttersprache.

Er hat keine Kinder.

Nick Woltemade hält sein Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus, es ist weder eine feste Partnerin bestätigt noch ein Beziehungsstatus kommuniziert worden.

Bei Newcastle United verdient er 8 Millionen Euro brutto pro Jahr. 

Er hat – trotz jungen Alters – bereits drei Titel auf Profi-Ebene gewonnen. Zwei davon hat er in der Saison 2022/23 mit dem SV Elversberg geholt, als er sich zum Drittliga-Meister und zum Saarlandpokal gekrönt hat. Im Jahr 2025 ist der DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart dazugekommen.

Dieses Kapitel liegt bei ihm (noch) in der Zukunft.

Ebenfalls kein einziges Mal. 

"Wondermade", "Big Nick" und besonders häufig "Zwei-Meter-Messi". 

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