Wie die Schwarzgelben am Montag verkündeten, unterzeichnet der 18-jährige griechische Nationalspieler in Dortmund einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Den Medizincheck hatte Karetsas bereits am Mittwoch absolviert.

"Mit seiner Kreativität und seiner Spielintelligenz wird Kos unsere Mannschaft bereichern. Er ist technisch sehr versiert und besitzt die Fähigkeit, in engen Räumen schnelle Lösungen zu finden, speziell im letzten Drittel", wird Sportdirektor Ole Book zitiert.

Karetas selbst zeigte sich ebenfalls begeistert von seinem nächsten Karriere-Schritt: "Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein und ich bin unglaublich stolz, jetzt das schwarzgelbe Trikot tragen zu dürfen. Ich freue mich sehr darauf, meine Mitspieler kennenzulernen und bald in diesem beeindruckenden Stadion vor unseren Fans zu spielen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind."

Medienberichten zufolge überweist die Borussia eine Sockelablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro sowie Bonuszahlungen von bis zu zwei Millionen Euro für Karetsas an den viermaligen belgischen Meister. Laut den Ruhr Nachrichten sicherte sich Genk in den Verhandlungen außerdem eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent.

Im Gesamtvolumen (ca. 32 Millionen Euro) wäre der offensive Mittelfeldspieler damit ein wenig günstiger als Dortmunds bisheriger Rekordtransfer Ousmane Dembele, welcher im Sommer 2016 für 35 Millionen Euro von Stade Rennes zu den Westfalen wechselte.

Für Genk avanciert der Deal wiederum zu einem Rekordverkauf. Karetsas löst Tolu Arokodare ab, der im vergangenen Jahr für 26 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers verkauft worden war.

Der BVB ist sich dem Vernehmen nach schon seit einigen Wochen mit dem Griechen einig, allerdings biss man sich aufgrund hartnäckiger Ablösevorstellungen bis zuletzt die Zähne an dem belgischen Erstligisten aus.

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Konstantinos Karetsas ist der vierte Sommer-Neuzugang des BVB

Bei den Schwarzgelben ist Karetsas als Nachfolger von Julian Brandt eingeplant, dessen Vertrag beim BVB nach dem Ende der zurückliegenden Saison ausgelaufen war. Neben Dortmund hatten auch zahlreiche andere Klubs Interesse an dem Teenager gezeigt, darunter Gerüchten zufolge auch die AC Mailand und Paris Saint-Germain.

Karetsas wurde in Genk geboren, fing bereits als Sechsjähriger im Nachwuchs des belgischen Erstligisten KRC an. Während seiner Jugendzeit verbrachte er zwischenzeitlich zweieinhalb Jahre bei RSC Anderlecht, kehrte Anfang 2023 aber nach Genk zurück.

Dort debütierte er schon mit 16 in der ersten Liga, vergangene Saison war er bereits absoluter Leistungsträger bei dem Traditionsklub aus der Mitte Belgiens. In der abgelaufenen Spielzeit verzeichnete Karetsas drei Tore und satte 18 Assists.

Nach Joane Gadou, Kaua Prates und Justin Lerma für insgesamt rund 30 Millionen Euro ist Karetsas der bereits vierte Neuzugang des BVB in diesem Sommer. Abgeschlossen sind die Transferaktivitäten der Borussia anscheinend aber noch nicht: Auch Said El Mala vom 1. FC Köln soll noch kommen.