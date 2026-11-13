Beim Nations-League-Gastspiel der deutschen Nationalmannschaft am heutigen Freitag (13. November) bei Serbien in Belgrad bleiben die Ränge im Stadion Rajko Mitic fast komplett leer. Auch nach dem Anpfiff um 20.45 Uhr wird sich daran nichts ändern.

Doch warum handelt es sich zum ein Geisterspiel? Die Gründe für die ungewöhnlichen Bedingungen für das DFB-Team erfahrt Ihr hier.

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Nur Kinder im Stadion: Warum ist Serbien vs. Deutschland ein Geisterspiel?

Die nahezu leeren Ränge in Belgrad sind keineswegs auf mangelndes Interesse zurückzuführen. Vielmehr muss die serbische Nationalmannschaft eine UEFA-Strafe verbüßen: Aufgrund des Fehlverhaltens ihrer Anhänger wurde der serbische Verband mit einem Heimspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit sanktioniert. Ganz ohne Zuschauer wird die Begegnung gegen Deutschland allerdings nicht stattfinden.

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Eine Ausnahme gilt für Kinder unter 15 Jahren, die in Begleitung von Lehrern oder Trainern ins Stadion dürfen. Der serbische Fußballverband rechnet deshalb mit rund 5.000 Besuchern. Auch einige deutsche Anhänger werden die DFB-Auswahl vor Ort unterstützen. Der Deutsche Fußball-Bund erhielt von der UEFA ein Kontingent von 200 Tickets, das eigentlich für Delegationsmitglieder, Betreuer und Angehörige vorgesehen ist. 50 Karten daraus gab der DFB an besonders treue Fans weiter, sogenannte "Allesfahrer", die sich durch regelmäßige Besuche von Länderspielen viele Bonuspunkte verdient haben.

Der DFB hatte sich zuvor gemeinsam mit dem serbischen Verband um eine Ausnahmeregelung bemüht. Eine reguläre Zulassung deutscher Gästefans wurde von der UEFA allerdings nicht genehmigt.

Und warum? Bei den serbischen Länderspielen gegen Griechenland und die Niederlande im September war es zu rassistischen und diskriminierenden Vorfällen gekommen, woraufhin die UEFA ein Disziplinarverfahren einleitete und die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer des europäischen Fußballverbandes letztlich einen Zuschauerausschluss ohne jegliche Ausnahmen für ein Heimspiel verhängte - und dabei handelt es sich um die Partie gegen Deutschland am heutigen Freitag.

Darüber hinaus wurde der serbische Fußballverband wegen des rassistischen und diskriminierenden Verhaltens seiner Anhänger zu einer Geldstrafe von 50.000 Euro verdonnert. Auch sanktionierte die UEFA die Verbreitung unzulässiger Botschaften, den Einsatz von Pyrotechnik und einen Platzsturm, weshalb sich die Geldstrafen auf insgesamt 89.500 Euro belaufen.

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Nur Kinder im Stadion: Warum ist Serbien vs. Deutschland ein Geisterspiel? Darum waren schon im Hinspiel keine serbischen Fans

Das erste Duell zwischen Deutschland und Serbien fand bereits am 1. Oktober in München statt. Damals setzte sich die DFB-Auswahl mit 2:0 durch und bescherte Jürgen Klopp damit seinen bislang einzigen Sieg in vier Spielen als Bundestrainer. Doch auch in der Allianz Arena mussten die serbischen Anhänger weitgehend auf den Besuch im Stadion verzichten.

Bereits im Dezember 2024 hatte die UEFA einen Zuschauerausschluss gegen Serbien verhängt. Die Folge: Der Gästeblock blieb in München bis auf wenige Ausnahmen leer. Vorausgegangen waren Vorfälle im November 2024. Beim Nations-League-Spiel in der Schweiz (1:1) hatten serbische Anhänger versucht, eine albanische Flagge in Brand zu setzen. Als Konsequenz ordnete die UEFA eine Teilsperrung der Tribünen für zwei serbische Heimspiele sowie ein Verbot des Ticketverkaufs an Gästefans für zwei Auswärtspartien an.

Erstmals kam die Auswärtssperre im März 2025 bei den Nations-League-Play-offs in Österreich zum Tragen. Beim Gastspiel in München war der Gästebereich allerdings nicht vollständig gesperrt, da die UEFA bestimmte Blöcke für den DFB freigegeben hatte, um dort weitere deutsche Zuschauer unterzubringen.

Ob das Stadion in München oder Belgrad auch ohne die UEFA-Sanktion ausverkauft gewesen wäre, ist allerdings fraglich. Aus verschiedenen Gründen hat sich ein beträchtlicher Teil der serbischen Bevölkerung in jüngerer Vergangenheit von der Nationalmannschaft abgewandt. Eine Rolle spielen dabei auch die sportlich enttäuschenden Ergebnisse der vergangenen Jahre.

So verpasste Serbien die Qualifikation für die WM 2026, nachdem das Team bereits bei der EM 2024 in Deutschland enttäuscht hatte und ohne einen einzigen Sieg in der Vorrunde ausschied. Auch in der Nations-League-Gruppenphase blieb die Mannschaft bislang ohne Erfolg und verlor alle vier Partien. Auf einen Pflichtspielsieg wartet Serbien seit November 2025, als Lettland mit 2:1 bezwungen wurde.

Nur Kinder im Stadion: Warum ist Serbien vs. Deutschland ein Geisterspiel? Übertragung im Free-TV bei RTL, ARD oder ZDF?

Das Nations-League-Duell zwischen Serbien und Deutschland wird wie gewohnt auch im Free-TV übertragen.

Am heutigen Donnerstag übernimmt erneut RTL die Live-Berichterstattung. Der Kölner Privatsender teilt sich die Übertragungsrechte für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bekanntlich mit den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF.

Wer die Partie lieber im Livestream verfolgen möchte, kann dies über RTL+ tun. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Mehr Infos gibt es hier.

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Nur Kinder im Stadion: Warum ist Serbien vs. Deutschland ein Geisterspiel? Die wichtigsten Infos

Begegnung Serbien vs. Deutschland Datum und Uhrzeit 13. November, 20.45 Uhr Wettbewerb Nations League Spieltag 5 (Gruppenphase) Ort Stadion Rajko Mitic, Belgrad Übertragung Free-TV RTL Übertragung Livestream RTL+

Nur Kinder im Stadion: Warum ist Serbien vs. Deutschland ein Geisterspiel? Die Tabelle und bisherigen Ergebnisse vom DFB-Team in der Nations League

Abgesehen vom Erfolg im Hinspiel gegen Serbien konnte die deutsche Nationalmannschaft bislang lediglich zwei weitere Punkte verbuchen. Um sich die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale zu bewahren, ist für das DFB-Team in Belgrad daher ein Sieg Pflicht.

Die Ergebnisse und Termine der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League:

24. September, 20:45 Uhr - Niederlande gegen Deutschland: 1:1

- Niederlande gegen Deutschland: 1:1 27. September, 20:45 Uhr - Deutschland gegen Griechenland: 0:1

- Deutschland gegen Griechenland: 0:1 1. Oktober, 20:45 Uhr - Deutschland gegen Serbien: 2:0

- Deutschland gegen Serbien: 2:0 4. Oktober, 20:45 Uhr - Griechenland gegen Deutschland: 0:0

- Griechenland gegen Deutschland: 0:0 13. November, 20:45 Uhr - Serbien gegen Deutschland

- Serbien gegen Deutschland 16. November, 20.45 Uhr - Deutschland gegen Niederlande

Die Tabelle der Liga A, Gruppe 2 mit dem DFB-Team: