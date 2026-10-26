Nur Alexander Nübel spielt noch öfter! Ein Flop des BVB blüht plötzlich wieder auf

Es hätte ohnehin viel Fantasie dafür gebraucht, doch Niko Kovac hatte, wie man damals schon erahnen konnte und heute weiß, einfach Quatsch erzählt. Im vergangenen Januar war der Trainer von Borussia Dortmund auf Salih Özcan angesprochen worden, der in seiner vierten Saison beim BVB bis zur Winterpause lediglich vier Kurzeinsätze über 21 Minuten erhielt.

Kovac zählte Özcan als einen der Spieler in seinem Kader auf, "der viel zu kurz gekommen ist" und begründete das mit der großen Konkurrenz im Dortmunder Mittelfeld. Für Sechser Özcan war das kein neues Phänomen. Bereits in der Saison zuvor, als er zwischenzeitlich noch an den VfL Wolfsburg verliehen war, kam er kaum zum Zug.

"Ich kann mir vorstellen und denke, dass er in Zukunft sehr viel mehr Minuten bekommen wird als noch in der ersten Saisonphase", sagte Kovac also zur Überraschung der Beobachter über Özcan vor etwas mehr als neun Monaten - und ließ seinen Worten keine Taten folgen. Die Konkurrenzsituation hatte sich für Özcan ja auch nicht verändert. Zwar waren die 53 Minuten, die der Mittelfeldspieler schließlich in der Rückrunde bekam, mehr als doppelt so viele wie zuvor, aber sicher nicht das, was sich der Spieler erhoffte, als er von Kovacs Aussagen hörte.

Es war daher seit langer Zeit ein offenes Geheimnis, dass sich die Wege von Özcan und dem BVB trennen, sobald der gut dotierte Vierjahresvertrag, den er 2022 unterschrieben hatte, ausläuft. Und der 28-Jährige, so muss man nach der äußerst geringen Spielpraxis in den vergangenen Jahren festhalten, fiel durchaus weich.

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Wie lange läuft der Vertrag von Salih Özcan bei Besiktas?

Bis 2029 unterschrieb Özcan Anfang Juli bei Besiktas in Istanbul. Schon zuvor staunte man nicht schlecht, dass er es mit lediglich 74 Einsatzminuten in der Saison 2025/26 auf den WM-Zug der Türkei schaffte. Bei der Endrunde kam Özcan zweimal zum Einsatz, im dritten Gruppenspiel beim 3:2-Sieg gegen die USA spielte er durch.

Doch in der Türkei genießt der gebürtige Kölner ein gänzlich anderes Standing als in Deutschland, wo sein Stern zuletzt merklich sank. Am Bosporus wurde Özcan bei seiner Ankunft als Neuzugang eines Champions-League-Klubs, der zwei Jahre zuvor noch das Endspiel erreicht hatte, gefeiert.

Wie viele Neueinkäufe vor ihm musste Özcan am internationalen Terminal des Flughafens die traditionelle Empfangszeremonie über sich ergehen lassen. Begleitet von einer Heerschar an Vereinsfunktionären, Security-Mitarbeitern und Bodyguards wurde Özcan durch das Gebäude geschleust und von zahlreichen Besiktas-Fans begrüßt. Salih posierte mit einem Schal für die Kameras, machte die vereinstypische Adler-Geste und animierte die Anhänger zu Gesängen.

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Salih Özcan avanciert bei Besiktas sofort zum Stammspieler

"Ich habe diesem Tag entgegengefiebert. Teil von Besiktas zu sein, erfüllt mich mit großem Stolz", sagte Özcan damals. "Ich freue mich darauf, auf dem Platz zu stehen. Wir werden für den Verein kämpfen. Wir wollen Meister werden und uns für die Champions League qualifizieren."

Mit fünf Siegen aus acht Ligaspielen und 15 Punkten ist der Saisonstart des Vorjahresvierten allerdings nur standesgemäß verlaufen. Vier Punkte betrug vor dem Spieltag der Rückstand auf Titelverteidiger Galatasaray, auch der andere Stadtrivale Fenerbahce liegt nur einen Zähler vor Besiktas, das am Montagnachmittag Basaksehir zum Nachbarschaftsduell empfängt.

Für sich persönlich genommen dürfte Özcan jedoch besonders positiv auf seinen Anfang in Istanbul blicken. Erst recht, wenn man sich die magere Spielzeit zuvor beim BVB noch einmal vergegenwärtigt. Özcan kam bereits auf 17 Pflichtspiele, von denen er prompt 15-mal von Beginn an auflief und zehnmal über 90 Minuten spielte.

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Salih Özcan: Schon doppelt so viel Spielzeit wie in zwei BVB-Jahren

Seine bislang 1311 absolvierten Minuten sind somit fast doppelt so viele, wie er in den vergangenen gleich zwei Jahren in Dortmund bewältigte. Nicht nur das: Özcan ist neben Keeper Alexander Nübel einer von nur zwei Spielern, die in allen acht Süper-Lig-Partien in der Startelf standen. Einzig der deutsche Nationaltorwart kommt unter dem neuen Trainer Vincenzo Italiano, der vom FC Bologna kam, auf mehr Einsatzzeit als Özcan. Hinzu kamen vier Einsätze, drei davon in der Anfangsformation, bei der türkischen Nationalelf in der Nations League.

Angesichts dieses zuvor für ihn lange unbekannten Pensums sorgte es auch in der Türkei für Verwunderung, wie häufig Özcan zum Einsatz kommt - und vor allem, wie gut er seine Sache bisher macht. Bei Coach Italiano ist er fester Teil eines Mittelfeldtrios um Kapitän Orkun Kökcü und Junior Olaitan, das so gut wie immer spielt.

Özcan glänzte dabei in einigen Partien mit jenen Qualitäten, die man von ihm seit jeher kennt: Hohe Einsatzbereitschaft, aggressives Zweikampfverhalten, viel Laufaufwand. "Ich arbeite ständig. Egal, ob ich wenig oder viel spiele - ich mache keine Pause", sagte Özcan über seinen gänzlich veränderten Status bei Besiktas. "Ich bin noch in einem guten Alter, es gibt noch viel zu lernen. Deshalb höre ich unseren Trainern auch sehr gut zu. Das hat großen Einfluss auf mich."

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Salih Özcan wartet seit fast fünf Jahren auf ein eigenes Tor

Nach zehn Siegen aus den zwölf ersten Pflichtspielen der Saison ist der Lauf beim Traditionsklub aus der Hauptstadt zuletzt etwas abgeebbt. Zwei Pleiten und zwei Remis brachte man in den vergangenen fünf Begegnungen zustande. Gerade die verlorenen Duelle gegen Sensationsaufsteiger Amed SK (aktuell Zweiter!) und Trabzonspor, also zwei Teams, die vor Besiktas stehen, schmerzten.

In der Europa League hatte Italiano Özcan zuletzt auch erstmals aus der Mannschaft genommen, um ihm eine Verschnaufpause zu gönnen. Zuletzt beim 2:2 gegen Crystal Palace ging der Plan aber nicht auf. Die Verletzung von Fabio Miretti machte seine frühe Einwechslung in der 39. Minute notwendig.

Özcan benötigte nicht viel Anlaufzeit - nur sieben Minuten später sorgte er mit einem tollen langen Ball im Stile eines Quarterbacks für die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:0 von Wilfred Ndidi. Jetzt fehlt in persönlicher Hinsicht eigentlich nur noch das, was ihm auch in 96 Spielen für den BVB nicht vergönnt war: ein eigener Treffer. Diese Durststrecke ist wohl einer der wenigen Makel in Özcans Gegenwart. Letztmals traf er auf Klubebene am 4. Dezember 2021 für den 1. FC Köln auf der Bielefelder Alm.

Salih Özcan: Seine Leistungsdaten beim BVB