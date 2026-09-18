Nummer zwei und Nummer drei im deutschen Tor: Jürgen Klopp soll schon ein Ranking im Kopf haben

Nach dem erneuten Rücktritt von Manuel Neuer ist der Kampf um den Posten im Tor des DFB-Teams so offen wie selten zuvor. Jürgen Klopp scheint sich diesbezüglich jedoch nun fürs Erste entschieden zu haben.

Wie der neuesten Ausgabe des Bild-Podcasts 'Bayern Insider' zu entnehmen ist, geht Marc-Andre ter Stegen als Nummer eins in die kommenden Länderspiele in der Nations League.

Beim Auftakt gegen die Niederlande am kommenden Donnerstag soll der 34-jährige Schlussmann von Ajax Amsterdam in der Startelf stehen und auch darüber hinaus stehen seine Karten auf einen Stammplatz offenbar gut.

"Ich habe gehört, dass es schon ein internes Torwart-Ranking gibt", erklärt Bild-Journalist Christian Falk. Hinter ter Stegen ist demnach Bayern Münchens Jonas Urbig als Nummer zwei eingeplant, Alexander Nübel (Besiktas) ist vorerst die interne Nummer drei.

"Ich glaube, die Wahl hat Jürgen Klopp schon ein bisschen mit Auge getroffen. Wenn Manuel Neuer nächsten Sommer aufhört, und das wird erwartet, dann wird Jonas Urbig die Nummer eins im Bayern-Tor sein. Und als Nummer eins des FC Bayern bist du auch bei der Nationalmannschaft extrem im Blickpunkt und hast die Chance, tatsächlich für den EM-Platz im Tor einzugreifen. Ich glaube, da wird es ein Duell geben", führt Falk weiter aus.

Klopp setzt erstmal auf ter Stegen

Klopp hatte bereits auf der Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag durchklingen lassen, dass er mit dem erfahrenen ter Stegen, der in der Vergangenheit immer wieder aufgrund von Verletzungen passen musste, zunächst als Stammtorhüter plane.

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Dahinter möchte der neue Bundestrainer scheinbar Urbig aufbauen, um diesen auf lange Sicht als Nummer eins im deutschen Tor zu etablieren. Der 23-Jährige spielt seit der vergangenen Saison beim FC Bayern München, wo er als Ersatz von Manuel Neuer fungiert, gleichzeitig aber regelmäßig Einsatzzeiten erhält.

Neben ter Stegen, Urbig und Nübel hatte Klopp für die Nations-League-Spiele auch Frankfurts Noah Atubolu und Augsburgs Finn Dahmen in das Aufgebot berufen. Ein Einsatz kommt für beide jedoch frühestens für das dritte Spiel gegen Serbien sowie das Rückspiel gegen Griechenland in Frage.