Nottingham Forest gegen Chelsea mit einem VPN sehen

Möchten Sie sicherer auf Ihren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Einen zuverlässigen VPN-Dienst wählen . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Registrieren Sie sich beim offiziellen Anbieter oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Streaming-Dienst von Sky WOW ✅ Der Dienst funktioniert rein über das Internet als App auf Smart-TVs, Konsolen und Mobilgeräten – ohne Satellitenschüssel oder Receiver. ✅ Neben dem Jahresabo wird auch eine jederzeit monatlich kündbare Option (für 44,99 €) angeboten, ideal für kurzfristige Zuschauer. ✅ Im Gegensatz zu den getrennten TV-Paketen schaltet WOW Live-Sport sofort das gesamte Sport-Portfolio von Sky frei, inklusive der Fußball-Bundesliga, Formel 1 und dem DFB-Pokal. Monatlich ab 29,99 € klicken Sie hier

Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 12 27. Nov. 2026 - 15:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest empfängt Chelsea am Freitag im City Ground zu einem Premier-League-Spiel zwischen zwei Mannschaften, die nach Stabilität suchen.

Forest steht nach nur zwei Siegen aus den ersten elf Ligaspielen auf Platz 17, einen Rang über der Abstiegszone. Oliver Glasner machte aus seiner Frustration keinen Hehl und sagte, die Standards im Klub seien „nicht hoch genug“.

Der Cheftrainer hat mit Eigentümer Evangelos Marinakis auch über eine Verstärkung des Kaders gesprochen. Forest hofft, im Januar bis zu fünf Spieler zu verpflichten. Ein 3:1-Sieg gegen Manchester City Anfang des Monats zeigte, wozu die Mannschaft fähig ist. Zuletzt folgte jedoch eine 0:2-Niederlage in Bournemouth.

Chelsea reist als Tabellenachter an und steht nach einer 1:4-Heimniederlage gegen Leeds United unter Druck. Für Leeds war es der erste Sieg im Westen Londons seit 1999.

Die Mannschaft von Xabi Alonso erlebte nach dem Spiel zudem eine unangenehme Szene. Cole Palmer applaudierte den eigenen Fans nach dem Schlusspfiff nicht und geriet auf dem Weg durch den Spielertunnel mit Teamkollege Joao Pedro aneinander.

Chelsea ist zudem stark von Verletzungen betroffen. Alonso steht für die Reise zu einer Mannschaft, die dringend Punkte braucht, damit ein kleinerer Kader zur Verfügung, als ihm lieb wäre.

Hier erfahren Sie alles Wichtige zur Anstoßzeit, dazu, wie Sie das Spiel verfolgen können, und dazu, was im City Ground zu erwarten ist.

Teamnews und Kader