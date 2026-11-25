Nottingham Forest gegen Chelsea: Vorschau auf die Premier League

Premier League - Spielwoche 12 27. Nov. 2026 - 15:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest empfängt Chelsea am Freitagabend im City Ground zu einer Premier-League-Partie, die beide Mannschaften dringend gewinnen müssen. Anstoß ist am 27. November um 16:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Nottingham Forest findet unter der neuen Führung noch nicht in die Spur

Forest reist nach einer 0:2-Niederlage in Bournemouth an, der zweiten Pleite in drei Ligaspielen. Der Klub steht auf Platz 17 und sucht unter dem neuen Trainer Oliver Glasner weiterhin nach konstanteren Ergebnissen. Forest liegt nur aufgrund der Tordifferenz vor Sunderland und der Abstiegszone und hat in dieser Premier-League-Saison erst zwei von elf Spielen gewonnen. Der jüngste Heimsieg war allerdings ein beeindruckendes 3:1 gegen Manchester City. Glasner muss eine unbeständige Offensive in Schwung bringen, die in drei der letzten fünf Ligaspiele ohne Tor blieb. Alle Augen richten sich auf Liam Delap, der gegen City, wo er die Nachwuchsakademie durchlief, einen Doppelpack erzielte und nun auf seinen früheren Klub Chelsea trifft.

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Chelsea unter Druck

Auch Chelsea hat unter dem neuen Trainer Xabi Alonso ein Problem zu lösen. Am Samstag verlor die Mannschaft zu Hause mit 1:4 gegen Leeds United, obwohl Emanuel Emegha sie zunächst in Führung gebracht hatte. Es war ihre dritte Ligapleite in vier Spielen; in elf Ligapartien kassierte sie 20 Gegentore. Nach dem Schlusspfiff an der Stamford Bridge gab es Pfiffe von den Fans, und Alonsos Innenverteidiger-Duo steht heftig in der Kritik. Chelsea ist Achter und liegt zwölf Punkte hinter Tabellenführer Arsenal. Fünf Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen fassen den wechselhaften Saisonstart treffend zusammen.

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Wichtige Zahlen & Verletzungen

Forest blieb in drei seiner letzten vier Heimspiele in der Liga ohne Tor und hat seit acht Partien nicht mehr zu null gespielt.

Forest-Spielmacher Morgan Gibbs-White liegt in der Premier League bei den herausgespielten Großchancen mit neun auf Rang zwei.

Chelsea gewann nur eines seiner letzten vier Premier-League-Auswärtsspiele und erzielte dabei insgesamt drei Tore.

Chelsea muss auf Reece James, Maxence Lacroix und Joao Pedro verzichten. Moises Caicedo ist wegen Rückenproblemen fraglich.

In fünf der letzten sechs Premier-League-Duelle gewann jeweils die Auswärtsmannschaft.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Yates, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

Chelsea (4-2-3-1): Martinez; Acheampong, Fofana, Colwill, Chavarria; Lavia, Henderson; Estevao, Palmer, Rogers; Emegha.

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