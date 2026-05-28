Norwegen – FIFA-Weltmeisterschaft 2026: TV-Programm: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

WM 2026 in Norwegen live im TV sehen

Um die lokalen Übertragungen der norwegischen WM-Spiele aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich einfach über Ihr VPN mit einem norwegischen Server und streamen Sie die Spiele live. Alle Spiele Norwegens übertragen die frei empfangbaren Sender NRK (über NRK TV) und TV 2(über TV 2 Play).

WM 2026: Diese Sender zeigen das Turnier in Norwegen In Norwegen teilen sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk NRK und der Privatsender TV 2 die Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

In Norwegen teilen sich der öffentlich-rechtliche Sender NRK und der Privatsender TV 2 die Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-to-Air-Fernsehen

NRK & TV 2: Die beiden Sender teilen sich den Sendeplan und sichern so eine vollständige Berichterstattung im frei empfangbaren Fernsehen. Du siehst die wichtigsten Spiele des Turniers, alle Partien Norwegens und das WM-Finale, auf ihren Hauptkanälen – ohne kostenpflichtiges Abonnement.

📱 Digitale und kostenlose Streaming-Optionen

NRK TV & TV 2 Play: Beide Sender übertragen jeweils ihre Hälfte des Turniers online. Zuschauer können die Spiele live streamen, Expertenanalysen im Studio verfolgen und Highlights on Demand über die Plattform von NRKTV und den Streaming-Dienst TV 2 Play abrufen.







