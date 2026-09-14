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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

"Noch nicht auf dem Niveau der Serie A": Nick Woltemade nach Pleite von Juventus hart kritisiert

Italien Serie A
Sassuolo - Juventus FC
Sassuolo
Juventus FC

Die Kritik der italienischen Medien an Nick Woltemade fiel nach dessen zweiten Einsatz für Rekordmeister Juventus Turin hart aus.

"Er muss noch viel lernen und sich an das Niveau der italienischen Liga gewöhnen", schrieb La Gazzetta dello Sport nach der ersten Saisonniederlage von Juve beim 2:3 bei US Sassuolo.

In Sassuolo wurde Woltemade in der 60. Minute beim Stand von 0:0 für den Ex-Stuttgarter Nicolas González eingewechselt, danach wurde es wild.

Zweimal gingen die Hausherren durch Sebastiano Esposito (65.) und Kieran Bowie (89.) in Führung. Zweimal konnte der Kosovare Edon Zhegrova (82./90.+1) ausgleichen.

Praktisch mit dem Schlusspfiff verpasste dann der ausgerechnet von Juventus ausgeliehene montenegrinische Jungstar Vasilije Adzic (90.+4) den Knockout.

US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

Kritik auch am Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani

Die Gazetta analysierte, "die Stürmer müssen noch zueinanderfinden". Auch der frühere Frankfurter Randal Kolo Muani müsse "sich an die Spielweise von Juventus anpassen und vor allem seine Position auf dem Platz besser verstehen."

Und Woltemade scheine "noch nicht in der Lage zu sein, die richtige Position zu finden."

Kurz vor Ende der Transferperiode war Woltemade auf Leihbasis von Newcastle United zu Juventus Turin gewechselt. In Newcastle hatte er zum Ende kaum Spielminuten gesammelt - und nun droht ihm dasselbe Schicksal in Turin.

Juve-Trainer Luciano Spalletti deutete an, dass sich an Woltemades Platz auf der Ersatzbank vorerst wohl nichts ändern werde. Woltemade müsse dafür zunächst das nötige Fitnesslevel erreichen.


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