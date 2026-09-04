Kurz vor Ende der Sommertransferperiode machten die Spurs die Ausleihe von Mykhailo Mudryk perfekt. Der Ukrainer, der einst für 100 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselte und dann wegen den Folgen eines Dopingvergehens in der Versenkung verschwand, ist zurück.

Fast zwei Jahre nach seinem letzten Spiel winkt ihm nun am Wochenende sogar das Comeback. Trainer Roberto De Zerbi sieht den Flügelstürmer bereit für einen Kurzeinsatz gegen Nottingham Forest am Samstag.

"Er braucht noch Zeit, um wieder in der Startformation zu stehen", erklärte De Zerbi in einer Pressekonferenz im Freitag, "aber für 15 bis 30 Minuten ist er durchaus bereit."

Mudryk war im Oktober 2024 positiv auf Meldonium getestet und vom englischen Verband (FA) mit einer vierjährigen Sperre belegt worden. Die Sperre wurde später auf 20 Monate begrenzt, nachdem sich die Grenzwerte für die leistungssteigernde Substanz geändert hatten. Seit Juli 2026 ist der inzwischen 25-Jährige wieder spielberechtigt.

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De Zerbi erklärte Mudryk einst zum Ballon-d'Or-Kandidaten

De Zerbi betonte am Freitag, nicht zu hohe Erwartungen an einen Spieler zu stellen, der erst wieder zu alter Stärke finden müsse.

Freilich wurde der Italiener mit einer früheren Einschätzung zu Mudryk konfrontiert, mit der er hohe Wellen geschlagen hatte. Während seiner Zeit bei Brighton & Hove Albion hatte De Zerbi erklärt, er traue seinem alten Schützling den Gewinn des Ballon d'Or zu.

"Wir haben eine sehr spektakuläre Saison bei Shakhtar Donezk gemeinsam erlebt. Wir waren zusammen, als der Krieg anfing", sagte De Zerbi. "Als ich über den Ballon d'Or sprach, war ich sehr klar. Vielleicht ist mein Englisch nicht so gut, aber ich war sehr klar, denn ich sprach über das Potenzial des Spielers."

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De Zerbi: Mudryk steht vor großer Herausforderung

Laut De Zerbi könne Mudryk sein maximales Leistungsvermögen wieder erreichen "und die Vorhersage erfüllen oder auch nicht. Bis jetzt hatte er viele Schwierigkeiten und die Sperre war natürlich ein Problem."

Für De Zerbi bestehe Mudryks "Herausforderung darin, all seine Qualitäten zur Geltung zu bringen. Denn er ist ein großartiger Spieler", und es sei, so De Zerbi, "der richtige Moment für ihn, allen zu zeigen, was er kann."

Mudryk absolvierte 73 Pflichtspiele für den FC Chelsea, in denen ihm zehn Tore und elf Assists gelangen. Für Donezk spielte er 44 Mal (12/17), für die A-Nationalmannschaft der Ukraine 28 Mal (3/5).



