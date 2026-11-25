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Als erstes Team der Saison hat der BVB beim FC Arsenal nicht verloren. Nach dem bestandenen Härtetest regte sich Niko Kovac dennoch über eine Szene auf.

In der 51. Minute bekam Arsenals Viktor Gyökeres, Torschütze des Arsenal-Führungstreffers (10.), den Ball bei einem Eckball an den Arm, den er zuvor klar in Richtung des Spielgeräts ausgefahren hatte. Schiedsrichter Maurizio Marianni ließ weiterspielen und auch der VAR griff nicht ein. Sehr zum Unverständnis von Kovac.

"Ich kann es auch nicht mehr erklären. Ich weiß nicht mehr, was Hand ist und was nicht Hand ist", sagte der 55-Jährige mit Blick auf die viel diskutierte Szene nach dem Spiel bei Amazon Prime und ergänzte mit Blick auf den stumm gebliebenen VAR: "Je nachdem, wer vor dem Fernseher sitzt, entscheidet der für oder gegen dich."

BVB-Noten gegen Arsenal: Zwei Defensivspieler mit Glanzleistungen

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BVB-Ärger berechtigt: "Das ist ein klarer Strafstoß!"

Kovacs Ärger konnte auch der Schiedsrichterexperte von Amazon Prime nachvollziehen. "Das ist verbreiterte Körperfläche, da ist ein Tick Absicht dabei, das ist für mich ein klarer Strafstoß", analysierte Patrick Ittrich im Nachgang. "Das einzige Argument" gegen einen Elfmeterpfiff sei für den ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter, "dass man denken könnte, dass der Spieler den Arm zurückzieht". Aber: "Er zieht ihn erst zurück, als der Ball an der Hand ist. Und der Ball ist lange erwartbar. Er will hier eigentlich köpfen, hat gemerkt: 'Ich komme da nicht ran' und nimmt dann den Ellbogen hoch und spielt ihn deutlich mit der Hand."

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Besonders brisant: Die Szene ereignete sich in der stärksten Dortmunder Phase nach der Pause. Allerdings gelang den Schwarzgelben auch ohne den Strafstoß nur wenig später der Ausgleich. Ein überragendes Solo des ohnehin bärenstarken Joane Gadou veredelte Maximilian Beier ebenso brillant nur vier Zeigerumdrehungen nach dem Gyökeres-Handspiel zum 1:1.

Und es hätte sogar noch besser für den BVB kommen können: Jobe Bellingham staubte einen harten Abschluss von Julian Ryerson zum vermeintlichen 2:1 für die Gäste ab (68.), stand dabei aber knapp im Abseits.

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Am Ende waren die Gunners dem Siegtreffer dann näher: Gyökeres köpfte freistehend neben das Tor (75.), Serhou Guirassy spielte ungewollt bei einer Abwehraktion einen doppelten Doppelpass mit dem eigenen Torpfosten (79.), den später auch noch Declan Rice einmal traf (84.).

Der BVB steht hat nur noch Highlightspiele: "Es wird nicht leichter"

Die Dortmunder konnten sich dennoch über den etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Punktgewinn freuen. "Das Spiel ist für mich ein Ausrufezeichen", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken daher: "Ein großes Kompliment, hier einen Punkt mitzunehmen. Man muss schon sagen, dass das nicht so vielen Mannschaften gelingt in der Champions League." Auch Kovac adelte sein Team, das "eine große Geschichte für uns alle" geschrieben und "ein richtig gutes Gesicht gezeigt" habe.

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In der Königsklasse liegen die Schwarzgelben mit drei Siegen und einem Remis aus fünf Spielen auf Kurs, in der Bundesliga sind sie nach dem Patzer des FC Bayern gegen den 1. FC Köln (1:1) Tabellenführer. Nun stehen jedoch knallharte Wochen an.

In den kommenden zwei Wochen geht es gegen Bayer Leverkusen, im Pokal zu Eintracht Frankfurt, zum Revierderby auf Schalke und schließlich zu Hause gegen Inter Mailand. "Jetzt haben wir gegen den englischen Meister gespielt, im nächsten Spiel geht es gegen den italienischen Meister", sagte Ricken mit Blick auf die Champions League: "Die Aufgaben werden also nicht leichter."