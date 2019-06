Nigeria und Trainer Gernot Rohr starten mit knappem Auftaktsieg in den Afrika Cup

Nigeria hat zu Beginn des Afrika Cups einen knappen Auftaktsieg gegen Burundi eingefahren. In der Gruppe A gewann Uganda gegen den Kongo.

Gernot Rohr und die nigerianische Nationalmannschaft sind mit einem mühsamen Sieg in den Afrika Cup gestartet. Der deutsche Trainer bezwang mit dem WM-Teilnehmer zum Auftakt der Gruppe B eine leidenschaftlich verteidigende Mannschaft aus Burundi in Alexandria 1:0 (0:0). Der kurz zuvor eingewechselte Odion Ighalo (77.) erzielte das einzige Tor. Weitere Gegner in der Gruppe sind Guinea und Madagaskar.

Zuvor hatte Uganda in der Gruppe A des Gastgebers und Turnierfavoriten Ägypten seinen ersten Sieg bei der Afrikameisterschaft seit 41 Jahren gefeiert und die Tabellenführung erobert. Gegen die Demokratische Republik Kongo mit dem Wolfsburger -Profi Marcel Tisserand gewann Uganda in Kairo 2:0 (1:0).

Die 32. Auflage des Turniers ist in zweierlei Hinsicht eine Premiere: Erstmals findet das Turnier mit 24 statt 16 Mannschaften statt. Zudem wird es erstmals im Juni/Juli und nicht mehr im Januar/Februar ausgetragen. Titelverteidiger ist Kamerun.