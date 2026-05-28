Niederlande – FIFA-Weltmeisterschaft 2026: TV-Programm: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

WM 2026: So sehen Sie die Niederlande im Ausland im TV

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele der Niederlande aus dem Ausland zu verfolgen, kannst du ein Virtual Private Network (VPN) nutzen. Verbinde dich einfach über dein VPN mit einem niederländischen Server und verfolge die Spiele live. Alle Spiele der Niederlande zeigt der frei empfangbare nationale Sender NOS über NPO 1 oder die NPO Start-App.

FIFA-WM 2026: NOS zeigt alle Spiele in den Niederlanden Die Niederlande haben einen klaren Plan: Die NOS überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 exklusiv im Free-TV.

In den Niederlanden hält die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Nederlandse Omroep Stichting (NOS) die exklusiven Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-to-Air-Fernsehen

NOS (NPO 1): Der öffentlich-rechtliche Sender NOS zeigt alle Spiele kostenlos im Free-TV. Sie sehen alle Gruppenspiele der Oranje, das Eröffnungsspiel gegen Japan und das WM-Finale ohne Abo über Kabel oder Antenne.

📱 Digitale und kostenlose Streaming-Optionen

NPO Start & NOS.nl: Das Turnier steht Zuschauern im Inland kostenlos zum Streamen zur Verfügung. Fans sehen alle Live-Spiele, Highlights on Demand und Expertenanalysen auf Mobilgeräten, Tablets oder Smart-TVs über die NPO Start App oder die NOS-Website.



