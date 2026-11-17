Die Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck beim BVB im April dieses Jahres zieht wohl einen Rattenschwanz nach sich.
Wie die Sport Bild berichtet, hat die üppige Gehaltserhöhung für den Innenverteidiger Auswirkungen auf aktuelle und künftige Verhandlungen mit anderen Leistungsträgern.
Demnach hätten Waldemar Anton, Gregor Kobel, und Serhou Guirassy registriert, was bei Borussia Dortmund aus finanzieller Hinsicht möglich ist. Die Verträge des Trios laufen jeweils im Sommer 2028 aus, sie alle sollen gehalten werden.
Schlotterbeck kann dem Vernehmen nach durch sein neues Arbeitspapier, das bis 2031 datiert, 14 Millionen Euro brutto pro Jahr inklusive Boni verdienen und ist damit der klare Topverdiener im Verein. Der 26-Jährige gilt als künftiger Kapitän und vertritt Amtsinhaber Emre Can schon in dieser Saison, der nach seinem Kreuzbandriss erst im neuen Jahr auf den Platz zurückkehren wird.
Doch auch Anton, Kobel und Guirassy verfügen über einen hohen Stellenwert innerhalb des Vereins. Die Gespräche mit Ersterem laufen bereits, sollen allerdings ins Stocken geraten sein. Die erste Offerte vonseiten des BVB habe nicht Antons Vorstellungen entsprochen, angeblich lag der gebotene Verdienst nur bei rund der Hälfte Schlotterbecks. Gleichzeitig halten sich bereits Gerüchte über ein Interesse aus der Premier League.
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Dem Bericht zufolge werden auch Kobel und Guirassy ihr Angebot mit Schlotterbecks Gehalt vergleichen, wenn es in den Verhandlungen um die Lohnfrage geht. Es gelte als fraglich, ob der BVB sich drei weitere Gehaltserhöhungen in entsprechender Größenordnung leisten kann.
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Auch wenn es mit der angestrebten Karriere als Torhüter nichts wurde, blieb ich dem Fußball immer verschrieben. Schon im frühen Kindesalter war deshalb klar, dass kein Weg am Sportjournalismus vorbeiführt. Nach einem Praktikum in der Sportredaktion des Schwäbischen Tagblatts in meiner Geburtsstadt Tübingen folgte ein Studium in Karlsruhe - eine durchaus fragwürdige Wahl als Schwabe. Ende 2018 landete ich zunächst als Praktikant bei SPOX und GOAL, blieb als Werkstudent am Ball und wurde Volontär. Seit 2023 bin ich fester Bestandteil der Redaktionen. Im September 2024 übernahm ich den Posten des SEO Senior, ich bin aber auch als Reporter und CvD im Einsatz.
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⚽ Wie ich zum Fußball gekommen bin:
Das geht auf den Champions-League-Triumph des FC Bayern Anfang der 2000er-Jahre zurück, als Oliver Kahn gleich drei Elfmeter parierte und zum Helden meiner Kindheit avancierte. Die Erinnerung ist zugegeben etwas verschwommen, weil ich damals erst vier Jahre alt war. Dennoch dauerte es nicht lange, bis ich das Geschenkpapier um meine ersten Torwarthandschuhe aufriss.
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Da gibt es so einige: In erster Linie kommen mir die Einsätze als Reporter - beispielsweise in Paris, Madrid oder Mailand - in den Kopf. Hinzu kommen private Groundhopper-Ausflüge, die für immer unvergesslich sein werden.