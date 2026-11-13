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Mit seinen überragenden Leistungen für RB Leipzig hat sich Brajan Gruda wohl auch beim FC Bayern München wieder in den Fokus gespielt.

Thomas Müller prophezeite ihm schon vor Jahren eine große Karriere. Damals spielte Müller noch für den FC Bayern und Brajan Gruda für Mainz 05. Nach einem direkten Aufeinandertreffen in der Bundesliga tauschten die beiden Trikots und Müller widmete Gruda sogar einen Instagram-Post.

"Vielen Dank für dein Trikot, Brajan Gruda – arbeite weiter hart, mein Freund", schrieb die Bayern-Legende im Oktober 2023 in seinem Posting, das er mit dem Hashtag "Gruda is a Baller" versah. Die Tatsache, dass da damals ein aufstrebendes Talent mit riesigem Potenzial die Bildfläche betrat, ist auch dem deutschen Rekordmeister nicht entgangen.

"Es gab natürlich am Anfang Interesse. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen", sagte Gruda erst Anfang dieses Jahres über ein kolportiertes Werben der Münchner damals um seine Dienste. Gruda wagte jedoch den Schritt zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Nach eher durchwachsenen eineinhalb Jahren kehrte er in die Bundesliga zurück und spielt seit dem vergangenen Februar auf Leihbasis bei RB Leipzig.

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Dort überzeugte er sofort, steht aktuell bei fünf Toren und acht Vorlagen in 27 Pflichtspielen. Die Kaufpflicht für den 22-Jährigen greift im kommenden Jahr und soll circa 30 Millionen Euro betragen. Ob Gruda dann auch tatsächlich langfristig eine Rolle bei den Sachsen spielen wird, darf zumindest vorsichtig angezweifelt werden.

Getty Images

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Brajan Gruda: Warum ein Transfer für den FC Bayern interessant ist

Denn wie die Sport Bild berichtet, soll Gruda abermals das Interesse des FC Bayern geweckt haben. Demnach beobachte man in München seine Entwicklung genau und besonders wegen Grudas Vielseitigkeit - in der Offensive kann er links, rechts und als Zehner agieren - sei er ein Kandidat für einen Transfer in der Zukunft. Allerdings gab es zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Verhandlungen zwischen allen beteiligten Parteien, was keine große Überraschung ist.

Auf Grudas Paradeposition auf dem rechten Flügel und im offensiven Zentrum sind die Bayern schließlich nominell mit Michael Olise, Lennart Karl, Ismael Saibari und Jamal Musiala bestens besetzt. Sollte sich bei Olise aber in Zukunft doch ein Abgang anbahnen, könnte Gruda als Nachfolger durchaus eine große Rolle in den Planspielen der Bayern-Bosse einnehmen.

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Beim Rekordmeister herrscht derweil auf einer anderen Position personeller Nachholbedarf. Spätestens im kommenden Sommer soll ein hochveranlagter Linksaußen kommen, der den aktuell verletzten Luis Diaz nicht nur entlasten, sondern auch mit ihm konkurrieren soll. Die Liste der Kandidaten reichte zuletzt von Oskar Pietuszewski (18, FC Porto), über Rio Ngumoha (18, FC Liverpool) bis hin zu Eli Junior Kroupi (20, AFC Bournemouth).

Gruda steht hingegen vor seinem Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft. Der 22-Jährige verpasste den ersten Lehrgang unter Jürgen Klopp Ende September und Anfang Oktober noch aufgrund einer Bauchmuskelzerrung und war deshalb nicht Teil des XXL-Kaders. Trotz der Verkleinerung auf 24 Mann ist Gruda aber nun dabei und darf sich sogar berechtigte Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz am Freitagabend gegen Serbien machen.

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Sein Hauptkonkurrent auf der rechten Seite ist Lennart Karl. Vielleicht ist das ja ein Wink für die Zukunft auch in München.