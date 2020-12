PSG: Neymar sagt offenbar seine Mega-Silvesterparty ab

Der brasilianische Superstar plante wohl eine Silvesterfeier im großen Stile. Mittlerweile aber ist er davon abgerückt.

Der Wirbel um seine angebliche Riesenparty an Silvester hat Brasiliens Superstar Neymar anscheinend zum Umdenken gezwungen. Statt inmitten der Coronakrise mit 150 Gästen in seinem Anwesen im unweit von Rio de Janeiro gelegenen Mangaratiba zu feiern, postete der Stürmer von Frankreichs Meister am Mittwoch auf Instagram ein idyllisches Foto auf einer Jacht im 650 km südlich gelegenen Porto Belo.

Gegenüber dem TV-News-Portal G1 verkündete gleichzeitig sein Pressebüro nach tagelangem Schweigen: "Neymar wird keine Party veranstalten und hat auch keine gemacht." Vielmehr plane der 28-Jährige, Silvester im noblen Seebad Balenario Camboriu, nicht weniger bekannt für seine Partys, zu verbringen.

Neymar plante wohl Silvesterparty mit 150 Gästen

Jedoch forderte ebenfalls am Mittwoch die Staatsanwaltschaft sowohl beim Hauseigentümer Neymar sowie den Verwaltern der Luxus-Wohnsiedlung in Mangaratiba Aufklärung über die Megaparty. Denn zuvor hatte eine Eventagentur eine Veranstaltung für 150 Personen bestätigt, ohne den Namen Neymar zu nennen. Den Stein ins Rollen gebracht hatte ein bekannter Promi-Reporter, der gar von 500 geladenen Gästen schrieb.

Auch wenn laut Agentur alle Vorsichtsmaßnahmen im Vorfeld und während der Party eingehalten würden, mit Ausnahme der Abstandsregeln natürlich, war der öffentliche Aufruhr in den letzten Tagen angewachsen.



