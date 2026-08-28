Neuer Trainer für Lionel Messi: Ehemaliger Star von Inter Mailand übernimmt in Miami

Superstar Lionel Messi bekommt bei Inter Miami in der nordamerikanischen Profiliga MLS einen neuen Cheftrainer.
Wie der amtierende Meister mitteilte, übernimmt Messis Landsmann Cristian "Kily" González das Amt vom bisherigen Interimscoach Guillermo Hoyos. Miami war zuletzt sportlich in eine Krise geraten, verlor vier der vergangenen fünf Ligaspiele. Der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter Nashville wuchs in der Eastern Conference dadurch auf zehn Punkte an.
González stammt aus Rosario, der Heimatstadt von Messi. Bis er seine Arbeitserlaubnis für die USA erhält, bleibt Hoyos erstmal noch weiter im Amt. Der 52-jährige González spielte zwischen 1996 und 2006 in Europa für Real Saragossa, den FC Valencia sowie Inter Mailand und absolvierte 56 Länderspiele für Argentinien. Seit 2020 arbeitet er als Trainer und coachte in den vergangenen Jahren drei Vereine in seinem Heimatland.
Der vorherige Sportdirektor Hoyos hatte im April interimsmäßig die Rolle als Cheftrainer von Javier Mascherano übernommen, der den Meister aus "persönlichen Gründen" verlassen hatte. Erst am Donnerstag erhielt Hoyos eine Sperre für ein Spiel sowie eine Geldstrafe, da seine Mannschaft mehrfach verspätet aus der Halbzeit zurückgekehrt war.
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Häufig gestellte Fragen
Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.
Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.
Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.
Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.
Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.
Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.
Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.
Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.
Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.
Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.
Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.
Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.
Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.
Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund über einer Milliarde Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.
Aktuell steht er bei 44 Mannschaftstiteln. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.
Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.
Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.
Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".
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