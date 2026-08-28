Neuer Trainer für Lionel Messi: Ehemaliger Star von Inter Mailand übernimmt in Miami

Wie der amtierende Meister mitteilte, übernimmt Messis Landsmann Cristian "Kily" González das Amt vom bisherigen Interimscoach Guillermo Hoyos. Miami war zuletzt sportlich in eine Krise geraten, verlor vier der vergangenen fünf Ligaspiele. Der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter Nashville wuchs in der Eastern Conference dadurch auf zehn Punkte an.

González stammt aus Rosario, der Heimatstadt von Messi. Bis er seine Arbeitserlaubnis für die USA erhält, bleibt Hoyos erstmal noch weiter im Amt. Der 52-jährige González spielte zwischen 1996 und 2006 in Europa für Real Saragossa, den FC Valencia sowie Inter Mailand und absolvierte 56 Länderspiele für Argentinien. Seit 2020 arbeitet er als Trainer und coachte in den vergangenen Jahren drei Vereine in seinem Heimatland.

Der vorherige Sportdirektor Hoyos hatte im April interimsmäßig die Rolle als Cheftrainer von Javier Mascherano übernommen, der den Meister aus "persönlichen Gründen" verlassen hatte. Erst am Donnerstag erhielt Hoyos eine Sperre für ein Spiel sowie eine Geldstrafe, da seine Mannschaft mehrfach verspätet aus der Halbzeit zurückgekehrt war.



