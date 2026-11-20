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Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Luis Diaz – die Verletztenliste des FC Bayern München in der Offensive ist lang. Gegen den 1. FC Köln sitzt deshalb ein neues Gesicht auf der Bank: Noah Codjo-Evora.

Für den 19-jährigen Stürmer ist es die erste Berufung in den Profi-Kader bei einem Pflichtspiel, normalerweise schießt der 1,94-Mann seine Tore für die Bayern-Amateure, trainiert von Verteidiger-Legende Dante.

In der Regionalliga bringt es Codjo-Evora auf vier Tore und eine Vorlage in 14 Spielen, in der Youth League steuerte er für die Mannschaft der Roten in vier Partien einen Treffer bei.

Nach seiner Vertragsverlängerung vor zwei Wochen bis 2030 folgt nun die Belohnung und eine erste Nominierung in den Bundesliga-Spieltagskader.

IMAGO

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Was sagt der FC Bayern über Noah Codjo-Evora?

"Noah hat die ersten beiden Jahre bei uns mit Verletzungspech zu kämpfen gehabt, ist aber aktuell mit stabilen Leistungen eine feste Größe bei unseren Amateuren und in unserer Youth League-Mannschaft", schwärmte Jugendabteilungsleiter Michael Wiesinger im Zuge der Vertragsunterschrift.

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"Wir sind überzeugt, dass sein Entwicklungspotential noch lange nicht ausgereizt ist, und freuen uns deshalb sehr, dass er seine nächsten Schritte im Männerfußball gemeinsam mit uns gehen wird."

Codjo-Evora, der neben der französischen auch die portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt, wechselte im Sommer 2024 vom FC Annecy an die Isar-Metropole, kam in seinen ersten beiden Jahren in München aufgrund von Verletzungen aber nur zu 31 Einsätzen.