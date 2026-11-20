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Niederlande Eredivisie - Spielwoche 13 21. Nov. 2026 - 10:30 Stadion De Goffert

NEC gegen PSV: TV-Übertragung und Livestreams

NEC gegen PSV ist live bei Watch ESPN, ESPN Extra und Canal+ Netherlands zu sehen. Hier findest du die direkten Links zur Übertragung.

Teamnews und Kader

NEC muss verletzungsbedingt auf Perr Schuurs, Philippe Sandler und Emre Mor verzichten. Die voraussichtliche Startelf von Trainer Dick Schreuder lautet: Crettaz; Kaplan, Storm, Bras, Lebreton; Nejasmic, Bakker, Kers; Chery, Linssen, Tadić.

PSV muss ohne Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Alassane Plea und Sami Ouaissa auskommen, die alle verletzt sind. Die voraussichtliche Elf von Peter Bosz lautet: Kovař; Kostic, Obispo, Sildillia, Geertruida; Sano, Mijnans; Mauro Junior, Bajraktarevic, Van Bommel; Til.

Aktuelle Form

NEC hat mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen eine ordentliche Bilanz vorzuweisen. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:3-Auswärtssieg beim FC Utrecht in der Eredivisie. Zuvor gewann das Team auch in der Europa League mit 3:1 gegen Omonia Nicosia, verlor aber mit 0:1 gegen sc Heerenveen. In den fünf Spielen erzielte NEC elf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

PSV zeigte in den vergangenen fünf Spielen mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage eine starke Bilanz. Das jüngste Spiel endete mit einem deutlichen 2:5-Auswärtssieg bei SC Cambuur in der Eredivisie. Der einzige Ausrutscher war eine 1:2-Niederlage gegen Club Brugge in der Champions League. PSV erzielte in fünf Spielen 14 Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das jüngste direkte Duell fand am 14. März 2026 in der Eredivisie statt, als PSV zu Hause mit 2:3 gegen NEC verlor. Zuvor hatte NEC am 3. März 2026 auch im niederländischen Pokal mit 3:2 gegen PSV gewonnen. In den letzten fünf Begegnungen stehen zwei Siege für NEC, zwei für PSV und ein Unentschieden zu Buche. Der direkte Vergleich ist damit bemerkenswert ausgeglichen.

Tabellenstand

In der Eredivisie steht PSV derzeit auf dem ersten Platz, während NEC Rang elf belegt.