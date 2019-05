Aurelio De Laurentiis ätzt: "Cristiano Ronaldo hat Massimiliano Allegri ersetzt"

Aurelio de Laurentiis ist ein Fan von Cristiano Ronaldo. Der Portugiese ist für ihn der wichtigste Mann bei Juve - noch vor Trainer Allegri.

Präsident Aurelio de Laurentiis vom italienischen Vizemeister hat die besondere Stellung von Superstar Cristiano Ronaldo beim großen Rivalen hervorgehoben und in dem Zuge eine Spitze in Richtung Juve-Trainer Massimiliano Allegri geschickt.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der bekannte Filmemacher sagte im Corriere dello Sport über Ronaldo, der vor einem Jahr für 117 Millionen Euro Ablöse von zu den Bianconeri gewechselt war: "Ronaldo ist stark. Mit seiner Präsenz hat er den Trainer ersetzt. Was bitteschön musste Allegri denn in dieser Saison tun?"

De Laurentiis: Cristiano Ronaldo war für Napoli zu teuer

Er führte weiter aus: "Der wahre Motivator ist Ronaldo, er gibt in der Kabine den Ton an. Ich habe ihn bei der Nationalmannschaft gesehen, als er auf der Bank saß und mehr als sein Trainer gebrüllt hat, damit seine Mannschaft gewinnt."

Ronaldo erzielte in seiner ersten Saison in Turin 28 Pflichtspieltore in 42 Partien, außerdem gelangen dem Angreifer noch 13 Assists. Den Titel in der gewannen Juve und CR7 vorzeitig, in und war allerdings jeweils frühzeitig Schluss.

Vor einigen Monaten hatte de Laurentiis verraten, dass Ronaldo ihm vor dem Transfer zu Juve ebenfalls angeboten worden sei. Er erklärte nun noch einmal dass der Portugiese schlichtweg zu teuer war: "Ich konnte ihn mir nicht leisten und meine Eltern haben mir beigebracht, dass man immer im Rahmen seiner Möglichkeiten arbeiten sollte."