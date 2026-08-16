Nächster Transferhammer beim BVB! Holland-Star kommt wohl per Ausstiegsklausel

Wie Sky und Eindhovens Dagblad berichten, wird sich auch Mittelfeldspieler den Schwarzgelben in Kürze anschließen.

Der BVB macht demnach von einer Ausstiegsklausel in Veermans Vertrag bei PSV Eindhoven Gebrauch und holt den 27-Jährigen für eine festgeschriebene Ablösesumme, die zwischen 22 und 25 Millionen Euro liegen soll. Veerman werde am Montag seinen Medizincheck absolvieren und beim BVB einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

Der BVB stand bei der Verpflichtung des 14-maligen niederländischen Nationalspielers durchaus unter Zeitdruck, die Klausel hätte nämlich in wenigen Tagen - am 21. August - ihre Gültigkeit verloren. Das deutete Veerman sogar selbst an, als er von ESPN auf das Interesse aus Dortmund angesprochen wurde. "Wenn es so weit kommt, wäre das eine großartige Option für mich. Darauf habe ich jahrelang gewartet", sagte er und schob er scherzhaft nach: "Wenn sie mich wirklich so unbedingt wollen, müssen sie sich beeilen."

BVB-Neuzugang Veerman kommt aus der besten Saison seiner Karriere

Veerman ist seit Jahren im Mittelfeld der PSV als Stammspieler gesetzt und legte in der vergangenen Saison beeindruckende Zahlen auf. In 30 Ligaspielen steuerte er 14 Vorlagen bei und erzielte acht Tore selbst. Auch dank seiner Leistungen hat Eindhoven Ajax als Branchenprimus der Eredivisie in den vergangenen Jahren abgelöst und drei Meistertitel in Folge gefeiert. In 198 Pflichtspielen für die PSV hält Veerman bei 31 Toren und 67 Vorlagen.

Dass der BVB nach dem geplatzten Transfer von Said El Mala das eigentlich für den Kölner Shootingstar eingeplante Budget anderweitig investieren wird und neben einem Offensivspieler auch noch ein zentraler Mittelfeldspieler holen will, hatte Sportdirektor Ole Book am Rande des Testspiels gegen die AS Roma am Samstag angedeutet.

"Wir sind gut beraten, uns damit zu beschäftigen", sagte Book mit Blick auf einen weiteren Mittelfeldtransfer, gepaart mit der bevorstehenden Dreifachbelastung aus Pokal, Liga und Champions League: "Wir haben heute gesehen, dass wir sehr gute Spieler auf der Position haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir nicht sehr viele gute Spieler auf der Position haben."

Veerman stößt in Dortmund nun zum etablierten Quartett um Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka und Marcel Sabitzer, die allesamt im zentralen Mittelfeld beheimatet sind. Chukwuemeka könnte auch in offensiverer Position eingeplant werden.

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BVB steht kurz vor der Verpflichtung von PAOK-Liebling Konstantelias

Neben Veerman soll in Kürze mit Giannis Konstantelias noch ein Offensivspieler zum BVB stoßen. Der 23-Jährige weilt schon in Dortmund, um seinen Medizincheck zu absolvieren. Kosten soll er bis zu 30 Millionen Euro.

Aktuell regt sich beim abgebenden Verein PAOK jedoch noch großer Widerstand in der Fanszene, die einen Transfer von Konstantelias wie schon 2025, als es eine Einigung mit dem VfB Stuttgart gab, verhindern will.