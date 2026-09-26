Der FC Liverpool ist angeblich ebenfalls in den Poker um DFB-Nationalspieler Kevin Schade vom FC Brentford eingestiegen. Das berichtet Sky Sports. Demnach gehören nun auch die Reds zu den Klubs, die den 24-Jährigen auf ihrer Wunschliste haben. Zuvor war bereits über ein Interesse von Arsenal, Chelsea und Tottenham berichtet worden. Schade steht in Brentford nur noch bis 2028 unter Vertrag.

Dem Bericht zufolge habe Schades Klub deshalb bereits erste Gespräche mit dem Flügelspieler über eine Verlängerung der Zusammenarbeit geführt. Ziel sei es, dass Schade einen langfristigen Vertrag in Brentford unterschreibt.

Der ehemalige Freiburger erwischte - genau wie sein Team - einen hervorragenden Start in die neue Saison: Die Bees sind nach fünf Spielen in der Premier League noch ungeschlagen, setzten sich zu Hause gegen Tottenham und Chelsea durch und verzeichneten darüber hinaus drei Unentschieden. Damit liegen sie aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. Schade steuerte bislang drei Tore in der Premier League bei.

Wie spielte Kevin Schade in der Nations League gegen die Niederlande?

Beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp durfte Schade am Donnerstag in Amsterdam in der Nations League gegen die Niederlande beginnen. Er spielte auf dem linken Flügel und zeigte eine ordentliche Leistung.

Der gebürtige Potsdamer spielte zunächst in Babelsberg und wechselte 2018 aus der Jugend von Energie Cottbus zum SC Freiburg, bei dem er seinen Durchbruch schaffte. 2023 zahlte Brentford dann 25 Millionen Euro für den damals 21-Jährigen. In der Premier League kommt er in insgesamt 107 Duellen auf 24 Tore und acht Vorlagen. Für Deutschlands A-Nationalmannschaft lief er bislang sechsmal auf, ohne einen Scorerpunkt zu verzeichnen. Am Sonntag steht für Schade und das DFB-Team in der Nations League das Heimspiel gegen Griechenland an.