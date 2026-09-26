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imago-sport-1083572322.jpgPro Sports Images
Daniel Buse

Nächster Top-Klub meldet sich: Liverpool wohl ebenfalls hinter DFB-Star her

Premier League
K. Schade
Brentford
Liverpool

Der Flügelspieler hat Tempo und kann Tore machen. Das ist nun wohl auch den Reds aufgefallen.

Der FC Liverpool ist angeblich ebenfalls in den Poker um DFB-Nationalspieler Kevin Schade vom FC Brentford eingestiegen. Das berichtet Sky Sports. Demnach gehören nun auch die Reds zu den Klubs, die den 24-Jährigen auf ihrer Wunschliste haben. Zuvor war bereits über ein Interesse von Arsenal, Chelsea und Tottenham berichtet worden. Schade steht in Brentford nur noch bis 2028 unter Vertrag.

Dem Bericht zufolge habe Schades Klub deshalb bereits erste Gespräche mit dem Flügelspieler über eine Verlängerung der Zusammenarbeit geführt. Ziel sei es, dass Schade einen langfristigen Vertrag in Brentford unterschreibt.

Der ehemalige Freiburger erwischte - genau wie sein Team - einen hervorragenden Start in die neue Saison: Die Bees sind nach fünf Spielen in der Premier League noch ungeschlagen, setzten sich zu Hause gegen Tottenham und Chelsea durch und verzeichneten darüber hinaus drei Unentschieden. Damit liegen sie aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. Schade steuerte bislang drei Tore in der Premier League bei.

Wie spielte Kevin Schade in der Nations League gegen die Niederlande?

Beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp durfte Schade am Donnerstag in Amsterdam in der Nations League gegen die Niederlande beginnen. Er spielte auf dem linken Flügel und zeigte eine ordentliche Leistung.

Der gebürtige Potsdamer spielte zunächst in Babelsberg und wechselte 2018 aus der Jugend von Energie Cottbus zum SC Freiburg, bei dem er seinen Durchbruch schaffte. 2023 zahlte Brentford dann 25 Millionen Euro für den damals 21-Jährigen. In der Premier League kommt er in insgesamt 107 Duellen auf 24 Tore und acht Vorlagen. Für Deutschlands A-Nationalmannschaft lief er bislang sechsmal auf, ohne einen Scorerpunkt zu verzeichnen. Am Sonntag steht für Schade und das DFB-Team in der Nations League das Heimspiel gegen Griechenland an.

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Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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