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Jochen Tittmar

Nächster Barca-Star rasiert! Darum sortiert Flick nun auch Ronald Araujo aus

La Liga
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R. Araujo

Nach Robert Lewandowski muss das nächste Schwergewicht den FC Barcelona verlassen. Trainer Hansi Flick erklärt, warum Ronald Araujo nicht mehr in sein System passt – und macht deutlich, dass der Ausverkauf der etablierten Stars noch nicht vorbei ist.

Beim FC Barcelona steht Ronald Araujo unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Nun hat sich Trainer Hansi Flick zum Abgang des Innenverteidigers geäußert. Nach der 0:1-Niederlage im Testspiel gegen Udinese Calcio nahm der deutsche Übungsleiter kein Blatt vor den Mund und stellte die Beweggründe für das Aus des 27-Jährigen klar.

"Er ist ein großartiger Kerl und ein fantastischer Spieler. Aber sein Spielstil ist nicht das, was ich bevorzuge", erklärte Flick. Der Ex-Bundestrainer gab offen zu, dass er für den robusten Zweikämpfer zuletzt kaum noch Verwendung in seinem taktischen System fand.

Zudem sparte Flick nicht an feiner Kritik: "Er hat sich von früheren Fehlern beeinflussen lassen." Gleichwohl gab er Araujo versöhnliche Worte mit auf den Weg und betonte, ihm für die Zukunft nur das Beste zu wünschen.

Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images

Ronald Araujo wechselt zum FC Liverpool inklusive Kaufoption

Nach acht Jahren und etlichen Pokalen schließt sich der uruguayische Nationalspieler zunächst auf Leihbasis für ein Jahr dem FC Liverpool an. Für den anschließenden Sommer haben sich die Reds zudem eine Kaufoption in Höhe von 55 Millionen Euro gesichert.

Die Ausbootung von Araujo ist das neueste Kapitel einer umtriebigen Transferperiode der Spanier. "Veränderungen im Leben und im Fußball sind normal. Es gibt gerade viel Lärm. Wir wissen aber, was wir wollen. Wir wollen das Team verbessern. Wir sind ruhig", bewertete Flick die aktuelle Lage.

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Hinter den Kulissen fungiert der Coach als treibende Kraft dieses Kurswechsels. Der 59-Jährige scheut sich nicht davor, auch etablierte Größen vor die Tür zu setzen, um Platz für die nächste Generation zu schaffen.

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Welche Spieler verließen den FC Barcelona bislang?

"Wir mussten einige schwierige Entscheidungen treffen. Ich habe [dem Klub] dazu geraten. Alle Teams müssen sich verändern. Wir müssen Platz für junge Spieler schaffen", begründete Flick.

Der Abschied Araujos passt in diese Strategie, der zuvor bereits Robert Lewandowski, Marc-Andre ter Stegen sowie Marcus Rashford zum Opfer fielen. Mit Weltmeister Ferran Torres, den es zu Paris Saint-Germain zieht, steht der nächste prominente Name bereits auf der Abgangsliste.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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