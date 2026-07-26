Nächster Abgang? BVB-Profi aus Aufgebot für Japan-Tour gestrichen

Vom 26. Juli bis 2. August bestreitet Borussia Dortmund seine Japan-Tour, die den Vizemeister nach Osaka und Tokio führt und zwei Testspiele beinhaltet.

Nach Informationen von Sky wird Torhüter Diant Ramaj nicht dabei sein. Der 24-Jährige, der nach seiner Leihe in der vergangenen Saison zum 1. FC Heidenheim gerade erst nach Dortmund zurückkehrte, steht angeblich nicht im Aufgebot für die Reise nach Asien, für die er ursprünglich fest eingeplant gewesen sein soll.

Laut des Berichts stehe Ramaj kurz vor einem Verkauf. Seinen Platz im Aufgebot von Trainer Niko Kovac soll Silas Ostrzinski bekommen. Um den Transfer des Torhüters und mögliche weitere Personalentscheidungen voranzutreiben, soll auch Sportdirektor Ole Book in Deutschland bleiben.

Angeblich fordert der BVB sieben Millionen Euro für Ramaj, der 2025 vom FC Kopenhagen kam und in Dortmund einen Vertrag bis 2029 unterschrieb.

Im bisherigen Transferfenster verließen den Vizemeister bereits Karim Adeyemi, Niklas Süle, Julian Brandt, Kjell Wätjen, Julien Duranville, Salih Özcan und Cole Campbell. Mit Kaua Prates, Justin Lerma und Joane Gadou hat der BVB drei Youngster verpflichtet.