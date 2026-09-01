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Youssoufa Moukoko Kopenhagen 2026Getty Images

Nächste Transfer-Saga: Ex-BVB-Talent Youssoufa Moukoko schließt sich No-Name-Klub an

Bundesliga
Transfers
Y. Moukoko
FC Kopenhagen
Corum FK

Der frühere deutsche Nationalspieler Youssoufa Moukoko setzt seine Karriere in der Türkei bei Corum FK fort.

Der Offensivspieler, bei der WM 2022 mit einem Einsatz und insgesamt zwei Länderspielen, wechselt auf Leihbasis vom FC Kopenhagen zu dem Klub aus Corum, der sich überdies eine Kaufoption sicherte. Dies teilte der Verein am Dienstag mit.

"Willkommen in unserer Familie, Youssoufa!", hieß es in einem Post bei X: "Wir wünschen dir in unserem rot-schwarzen Trikot eine von Erfolgen gefüllte Reise."

Der mittlerweile 21 Jahre alte Moukoko hatte bei Borussia Dortmund im Alter von 16 Jahren und einem Tag sein Debüt in der Liga gegeben. 27 Tage später erzielte er seinen ersten Treffer, damit ist Moukoko bis heute der jüngste Torschütze in der Liga.

Insgesamt 99 Pflichtspiele absolvierte er für den BVB. Im Sommer 2024 verlieh der BVB Moukoko schließlich an OGC Nizza und verkaufte ihn ein Jahr später nach Kopenhagen. Dort ist er noch bis Juni 2030 unter Vertrag.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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