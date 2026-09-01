Nächste Transfer-Saga: Ex-BVB-Talent Youssoufa Moukoko schließt sich No-Name-Klub an

Der Offensivspieler, bei der WM 2022 mit einem Einsatz und insgesamt zwei Länderspielen, wechselt auf Leihbasis vom FC Kopenhagen zu dem Klub aus Corum, der sich überdies eine Kaufoption sicherte. Dies teilte der Verein am Dienstag mit.

"Willkommen in unserer Familie, Youssoufa!", hieß es in einem Post bei X: "Wir wünschen dir in unserem rot-schwarzen Trikot eine von Erfolgen gefüllte Reise."

Der mittlerweile 21 Jahre alte Moukoko hatte bei Borussia Dortmund im Alter von 16 Jahren und einem Tag sein Debüt in der Liga gegeben. 27 Tage später erzielte er seinen ersten Treffer, damit ist Moukoko bis heute der jüngste Torschütze in der Liga.

Insgesamt 99 Pflichtspiele absolvierte er für den BVB. Im Sommer 2024 verlieh der BVB Moukoko schließlich an OGC Nizza und verkaufte ihn ein Jahr später nach Kopenhagen. Dort ist er noch bis Juni 2030 unter Vertrag.