Nächste Runde beim Kaufrausch? Tottenham Hotspur plant wohl spektakulären Transfer-Doppelschlag

Wie The Athletic berichtet, buhlen die Spurs intensiv um Stürmer Omar Marmoush und Linksaußen Savinho. Die Gespräche zwischen den Parteien würden dem Bericht zufolge gut voranschreiten. Konkrete Ablösesummen sind aber noch nicht durchgesickert.

Marmoush war einst bei Eintracht Frankfurt der große Durchbruch gelungen, ehe er im Januar 2025 für 75 Millionen Euro zu Manchester City wechselte. Dort fungiert er seitdem meist als Joker. In eineinhalb Jahren absolvierte der 27-jährigen Ägypter 62 Einsätze, dabei gelangen ihm 16 Tore und sechs Assists. Sein Vertrag bei City läuft noch bis 2029.

Beim Community Shield, dem englischen Supercup, gegen Meister FC Arsenal (0:3) am Sonntag wurde Marmoush in der zweiten Halbzeit für Stammstürmer Erling Haaland eingewechselt.

Tottenham verstärkte bisher nur die Defensive

Savinho stand gegen Arsenal gar nicht im Kader des neuen City-Trainers Enzo Maresca. Gerüchte über ein angebliches Interesse Tottenhams am 22-Jährigen gibt es schon länger.

Tatsächlich wollten ihn die Spurs sogar schon im vergangenen Sommer verpflichten. Damals scheiterte ein Transfer aber am Veto von City. Im Oktober verlängerte der Brasilianer (2024 für 25 Millionen Euro von ESTAC Troyes verpflichtet) seinen Vertrag sogar vorzeitig bis 2031.

Wie Marmoush kam aber auch er in der vergangenen Saison nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Insgesamt absolvierte er nur 1502 Minuten mit vier Toren und drei Assists.

Tottenham investierte in dieser Transferperiode bereits 267 Millionen Euro, verstärkte bisher aber nur die Defensive. Martin Dubravka kam als neuer Ersatzkeeper. Für die Abwehr kamen Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi und Andrew Robertson. Und für das Mittelfeld Mateus Fernandes sowie der bisherige Königstransfer Sandro Tonali für 108 Millionen Euro von Newcastle United. Marmoush und Savinho würden Tottenhams Offensive eine neue Dimension geben.