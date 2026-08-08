Vorzeitiges Aus besiegelt! Bittere Pleite für Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps

Nach der Auftaktniederlage gegen Atlante verloren die Kanadier gegen den FC Juárez auch das zweite Spiel der Gruppenphase, trotz Führung und deutlichem Chancenplus setzte es ein 1:3 (1:1). Das Viertelfinale ist damit außer Reichweite.

Müller führte seine Mannschaft im WM-Stadion von Vancouver als Kapitän auf den Platz. Den frühen Führungstreffer durch Jeevan Badwal (12.) leitete der frühere Münchner, der vor einem Jahr nach Nordamerika gewechselt war, ein. Kurz danach vergab der 36-Jährige die Chance auf das 2:0. Juárez drehte die Partie anschließend eiskalt: Ettson Ayón (34.), Óscar Estupinán (74.) und Ricardinho (90.+6) stellten den Spielverlauf auf den Kopf.

Nach der zweiten Heimpleite können Müller und Co. die nächste Runde nicht mehr erreichen. In dem Turnier zwischen Vereinen der MLS und der mexikanischen Liga MX bestreiten die je 18 Teams der beiden Gruppen drei Duelle gegen Mannschaften der anderen Staffel. Nur die jeweils besten vier Klubs ziehen ins Viertelfinale ein. Die abschließende Begegnung bei UANL Tigres ist für Vancouver somit quasi bedeutungslos.