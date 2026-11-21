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Nach dem Ausfall von Kvicha Kvaratskhelia bangt der Champions-League-Sieger nun um Desire Doue: Der Angreifer wurde beim Gastspiel in Nizza unter Tränen vom Platz getragen.

In der 38. Minute gab sein rechtes Knie bei einem Richtungswechsel ohne Gegnereinwirkung nach. Doue sank zu Boden, schrie vor Schmerzen und hatte Tränen in den Augen. Der französische Nationalspieler wurde kurz danach unter dem Applaus aller Spieler, Fans und sogar des Schiedsrichters mit einer Trage vom Platz gebracht.

Laut Trainer Luis Enrique sei es "offensichtlich, dass es eine schwere Verletzung ist. So ist das Leben als Profi auf höchstem Niveau. Man muss es akzeptieren, und ich bin mir sicher, dass er sich gut erholen und noch stärker zurückkommen wird."

Für Doue kam der spanische WM-Finalheld Ferran Torres ins Spiel. Rund zehn Minuten zuvor hatte Doue, der an beiden Pariser Triumphen in der Königsklasse 2025 und 2026 entscheidend beteiligt war, noch gejubelt: In der 32. Minute traf er zum 2:1 für den Tabellenführer der Ligue 1. Zuvor hatte Senny Mayulu (31.) die Führung der Gastgeber durch Mohamed Amoura (8.) egalisiert.

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Kvicha Kvaratskhelia fällt mit Kreuzbandriss lange aus

Auch wenn die offizielle Diagnose noch aussteht, lassen die Bilder eine schwere Verletzung im Knie und eine lange Pause für den französischen Nationalspieler befürchten. Es wäre der zweite ganz herbe Rückschlag für die Pariser in dieser Saison. Vor gut vier Wochen zog sich mit Kvicha Kvaratskhelia bereits ein Offensivstar der Franzosen einen Kreuzbandriss zu und droht, bis ins kommende Frühjahr auszufallen.

Immerhin konnte PSG das Auswärtsspiel in Nizza für sich entscheiden. Doue-Vertreter Torres traf nach Vorarbeit von Ousmane Dembele zum 3:1 für den Favoriten (85.), ehe Nizzas Ali Abdi spät in der Nachspielzeit für den Endstand sorgte (90.+ 5). Dank des achten Siegs in Folge verteidigte die Mannschaft von Trainer Luis Enrique die Tabellenführung in der Ligue 1.