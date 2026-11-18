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Der verletzte Superstar von Paris Saint-Germain hat sich nach seinem Kreuzbandriss mit positiven Nachrichten aus der Rehabilitation gemeldet. Kvaratskhelia nannte auch die Länge seiner Zwangspause.

In einem Livestream auf seinem Twitch-Kanal stellte sich Kvaratskhelia den Fragen seiner Fans und nährte die Hoffnung, im Endspurt der Saison möglicherweise wieder auf dem Platz zu stehen.

"Ich werde etwa sechs Monate lang nicht spielen", erklärte der 25-jährige Flügelstürmern seinen Followern und bestätigte damit die Befürchtung, dass er den Großteil der Saison verpassen wird. "Die Genesung verläuft recht gut. Ich trainiere nach und nach, Schritt für Schritt."

Der Flügelspieler von PSG erlitt die Verletzung beim spektakulären 4:2 in der Champions League gegen den FC Barcelona im Oktober. Medizinische Untersuchungen bestätigten schnell einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie.

Getty Images

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Wann und wo findet das Champions-League-Finale 2027 statt?

Sechs Monate Ausfallzeit könnten bedeuten, dass der Weltklasseangreifer unter Umständen im Finale der Saison noch eingreifen könnte. Ende April und Anfang Mai steigen die Halbfinals in der Champions League, das Endspiel findet am 5. Juni im Stadion von Atletico Madrid statt.

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Kvaratskhelia kam im Januar 2025 von der SSC Neapel für 80 Millionen Euro Ablöse zu PSG. Gleich seine erste Halbserie in Frankreich endete mit dem erstmaligen Champions-League-Gewinn für die Pariser, wozu der Neuzugang in neun Spielen drei Tore und zwei Assists beitrug.

In der vergangenen Saison wiederholte PSG den Titelgewinn in der Königsklasse. Mit überragenden zehn Toren und sieben Assists in 16 Partien war der Georgier einer der Schlüsselspieler der Mannschaft von Luis Enrique. Allein zehn Scorerpunkte sammelte er ab dem Achtelfinale, also in den Spielen gegen Chelsea, Liverpool, den FC Bayern und im Finale gegen den FC Arsenal.