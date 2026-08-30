Nächste Gala: Real Madrid schnappt sich die Tabellenführung in LaLiga

Real Madrid hat unter Trainer Jose Mourinho auch das dritte Spiel der neuen Ligasaison gewonnen. Der spanische Rekordmeister ließ Aufsteiger FC Malaga beim 4:0 (3:0) im Bernabeu keine Chance und übernahm vorerst die Tabellenführung in La Liga. Der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick kann am Montagabend (21.30 Uhr) gegen Rayo Vallecano aber zurückschlagen.

Jude Bellingham (19.), ein Eigentor von Alfonso Herrero (26.), WM-Torschützenkönig Kylian Mbappe (30.) und Arda Güler (90.+1) sorgten für den ungefährdeten Sieg der Königlichen. Für Mbappe war es das 60. Tor im Real-Dress. Seit seinem Wechsel in die spanische Hauptstadt zur Saison 2024/25 hat in den Top-Fünf-Ligen Europas einzig Bayern-Star Harry Kane mehr Treffer markiert (62).

125-Millionen-Euro-Zugang Yan Diomande, der von RB Leipzig nach Madrid gewechselt war, kam in der 65. Minute ins Spiel. Nationalspieler Antonio Rüdiger stand in der Startelf von Mourinho.