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Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Nachfolger steht schon bereit: FC Bologna schmeißt Domenico Tedesco raus

Italien Serie A
Bologna - FC Turin
Bologna
FC Turin
D. Tedesco

Der ehemalige Schalke-Trainer ist seinen Job in der Serie A nach nur wenigen Monaten schon wieder los.

Aus nach nur vier Spieltagen: Der ehemalige Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco (41) ist nicht mehr Trainer des FC Bologna. Der kriselnde Serie-A-Klub gab die Trennung am Mittwoch bekannt und reagierte damit auf den schwachen Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen. Tedescos Nachfolger wird Raffaele Palladino, der einen Vertrag bis 2029 beim Tabellen-16. erhält.

Nach seiner Entlassung bei Fenerbahce Istanbul im April hatte Tedesco Bologna erst in diesem Sommer übernommen, doch schon früh hatten italienische Medien über eine wachsende Unzufriedenheit in der Vereinsführung mit dem Coach berichtet. Nun reagierte der Klub nach dem 0:1 zuletzt bei der SSC Neapel.

In der Bundesliga hatte Tedesco Schalke 04 sowie RB Leipzig trainiert, vor seiner Zeit in Istanbul war er belgischer Nationaltrainer.

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