Trainer Niko Kovac von Borussia Dortmund sieht die lange Länderspielpause mit bis zu vier Einsätzen für seine vielen Nationalspieler äußerst kritisch. "Von Klubseite aus ist das total inakzeptabel. Es geht nicht nur um Kranke und Verletzte - sondern wir haben auch zweieinhalb Wochen gar keinen Rhythmus", sagte Kovac am Mittwoch vor dem Freitagabendspiel gegen Werder Bremen (20.30 Uhr).

Vier Spiele seien "definitiv zu viel", sagte Kovac. "Dreimal zwei, das wäre die beste Lösung, da sind die Spieler zwar zehn Tage weg, aber dann hat man sie wieder." Es gebe für die Nationalmannschaften durch die Nations League "eben keine Freundschaftsspiele mehr. Inzwischen kann man gar nichts mehr ausprobieren."

Kovac zählte auf: "Die Spieler waren viel unterwegs, zwei Spieler, Konstantinos Karetsas und Daniel Svensson, sind ein bisschen verkühlt. Mathis Albert kommt erst am Donnerstag aus Amerika zurück, Ramy Bensebaini hat gestern noch gespielt und muss aus Afrika zurückreisen."

Welche BVB-Spieler sind angeschlagen?

Das schlägt sich in Kovacs Kaderplanung nieder. Nico Schlotterbeck hatte sich am Sprunggelenk verletzt und arbeitet noch individuell: "Wir werden sehen, ob er dann für Freitag einsatzbereit ist." Selbiges gilt für den angeschlagenen Julian Ryerson (Rippenprobleme). Carney Chukwuemeka hat muskuläre Probleme.

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Kovac, selbst einst Nationaltrainer Kroatiens, zeigte aber auch Verständnis für die Verbandsseite. "Als Nationaltrainer hast du eine Verpflichtung und musst erfolgreich sein, aber das alte System hat mir besser gefallen." Karetsas beispielsweise habe für Griechenland "ein bisschen mehr gespielt, als wir uns das vorgestellt haben, das ist klar". Die kommenden Wochen mit einem Block von neun Spielen werden dem BVB "sehr viel abverlangen".