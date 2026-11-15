Nach Kritik an Transferpolitik: Bundesligaboss weist Bayern-Patron Uli Hoeneß zurecht

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Laut Uli Hoeneß ging der VfB Stuttgart im Sommer zu wenig ins Risiko. Nun gibt es Kritik an den Aussagen des Bayern-Machers.

Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart hat mit Unverständnis auf die Aussagen von Bayern Münchens Klub-Patron Uli Hoeneß reagiert.

Hoeneß hatte am vergangenen Wochenende in der BR-Sendung 'Sonntags-Stammtisch' Kritik an der Transferpolitik der Schwaben im zurückliegenden Sommer geäußert. Der 74-Jährige war dabei der Meinung, der VfB gehe zu wenig ins Risiko.

"Die verkaufen ihm jedes Jahr die besten Spieler und glauben, dass man dann trotzdem die Champions League erreichen kann. Das ist einfach falsch. Wenn man so ein Riesenpotenzial hat wie der VfB, auch von der Industrie her im Großraum Stuttgart, muss man zwischendurch mal Risiko gehen", meinte Hoeneß.

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Wehrle wies diese Aussagen in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau in aller Deutlichkeit zurück und verteidigte die Arbeitsweise der Stuttgarter Klubführung. Hoeneß sei zwar "eine Managerlegende des deutschen Fußballs, der die Bundesliga sehr geprägt hat", jedoch sei er in diesem Fall nicht richtig im Bilde.

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"Diese Äußerungen kann ich nicht nachvollziehen. Denn wir haben in diesem Transfersommer keinen einzigen Stammspieler verkauft", so Wehrle. Viel mehr habe es der VfB geschafft, alle wichtigen Leistungsträger zu halten und den Kader punktuell zu verstärken. Man habe "signifikant in den Kader investiert und zugleich die Sehnsucht aller VfB-Fans erfüllt, mit Dennis Seimen endlich wieder ein Eigengewächs in die Mannschaft einzubauen, das auf Jahre hinaus unsere Nummer eins sein kann."

Der Stuttgarter Vorstandsboss wisse nicht, "wie viel mehr Risiko wir noch gehen sollten. Und zweitens: Wir haben weder intern noch extern jemals ausgerufen, dass wir die Champions League erreichen müssen."

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Wie läuft die bisherige Saison des VfB Stuttgart?

Tatsächlich ließen die Schwaben mit Chema Andres, der am Deadline Day für mehr als 20 Millionen Euro zu Brighton & Hove Albion in die Premier League wechselte, nur eine potenzielle Stammkraft im Sommer ziehen. Stattdessen wurden 55 Millionen Euro in neue Spieler investiert - unter anderem wechselten Dzenan Pejcinovic (vom VfL Wolfsburg), Leo Sauer (von Feyenoord Rotterdam) und Bilal El Khannouss (fest nach Leihe von Leicester City) zum fünfmaligen deutschen Meister. Hoffenheims Grischa Prömel bekam man sogar ablösefrei.

Dennoch hinkt der VfB den sportlichen Erwartungen ein wenig hinterher. Nach einem schwachen Saisonstart mit nur zwei Siegen aus den ersten sieben Ligaspielen stehen die Stuttgarter derzeit auf dem achten Tabellenplatz.

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Immerhin: Der Trend zeigt deutlich nach oben. In der Bundesliga schlug man zuletzt Bayer 04 Leverkusen und den SV Werder Bremen, außerdem ist man in der Champions League mit sieben Punkten nach vier Spielen voll im Soll.